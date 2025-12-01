Muere Nicola Pietrangeli, la leyenda del tenis que amargó a Chile

El tenis italiano y mundial está de luto luego que se diera a conocer durante este lunes la muerte de uno de sus íconos, Nicola Pietrangeli, a sus 92 años.

Hasta la asunción de Jannik Sinner, sin duda era el jugador más exitoso en la historia de su país, considerando que, por ejemplo, fue el primer tenista de su país en ganar un Grand Slam.

Fue en Roland Garros, donde levantó el título en 1959 y 1960. En aquella segunda final, Nicola Pietrangeli amargó al tenis chileno, pues venció, en cinco sets, a Luis Ayala, impidiéndole ganar un major a quien llegara a ser considerado el 5 del mundo en su época.

El italiano también dejó su huella en Copa Davis, dentro y fuera de la pista. Esto tomando en cuenta que es el tenista con más partidos en la historia del evento, con 164 juegos.

A eso se agrega que fue capitán con Italia, levantando la “Ensaladera de Plata” en 1976, en el Estadio Nacional, cuando liderando a un plantel que tuvo entre sus filas a Adriano Panatta y Corrado Barazzutti se impusieron en la final a Chile.

“Nicola Pietrangeli no solo fue un campeón: fue el primero en enseñarnos lo que significaba ganar de verdad, dentro y fuera de la cancha. Fue el punto de partida de todo lo que ha sido nuestro tenis”, expresó Angelo Binaghi, presidente de la Federación de Tenis de Italia, resumiendo también el sentir en el mundo del tenis.

“Acabo de enterarme de la triste noticia del fallecimiento de un gran tenista italiano y mundial. Mi más sentido pésame a toda su familia, a su hijo Filippo y a toda la comunidad tenística italiana”, remarcó en sus redes sociales un referente como Rafael Nadal para lamentar el fallecimiento de Nicola Pietrangeli.