;

Muere Nicola Pietrangeli, la leyenda del tenis que amargó a Chile

Ícono de la disciplina en Italia, tuvo importantes triunfos sobre nuestros representantes como jugador activo y capitán de Copa Davis.

Carlos Madariaga

Muere Nicola Pietrangeli, la leyenda del tenis que amargó a Chile

Muere Nicola Pietrangeli, la leyenda del tenis que amargó a Chile / Keystone-France

El tenis italiano y mundial está de luto luego que se diera a conocer durante este lunes la muerte de uno de sus íconos, Nicola Pietrangeli, a sus 92 años.

Hasta la asunción de Jannik Sinner, sin duda era el jugador más exitoso en la historia de su país, considerando que, por ejemplo, fue el primer tenista de su país en ganar un Grand Slam.

Revisa también:

ADN

Fue en Roland Garros, donde levantó el título en 1959 y 1960. En aquella segunda final, Nicola Pietrangeli amargó al tenis chileno, pues venció, en cinco sets, a Luis Ayala, impidiéndole ganar un major a quien llegara a ser considerado el 5 del mundo en su época.

El italiano también dejó su huella en Copa Davis, dentro y fuera de la pista. Esto tomando en cuenta que es el tenista con más partidos en la historia del evento, con 164 juegos.

A eso se agrega que fue capitán con Italia, levantando la “Ensaladera de Plata” en 1976, en el Estadio Nacional, cuando liderando a un plantel que tuvo entre sus filas a Adriano Panatta y Corrado Barazzutti se impusieron en la final a Chile.

“Nicola Pietrangeli no solo fue un campeón: fue el primero en enseñarnos lo que significaba ganar de verdad, dentro y fuera de la cancha. Fue el punto de partida de todo lo que ha sido nuestro tenis”, expresó Angelo Binaghi, presidente de la Federación de Tenis de Italia, resumiendo también el sentir en el mundo del tenis.

“Acabo de enterarme de la triste noticia del fallecimiento de un gran tenista italiano y mundial. Mi más sentido pésame a toda su familia, a su hijo Filippo y a toda la comunidad tenística italiana”, remarcó en sus redes sociales un referente como Rafael Nadal para lamentar el fallecimiento de Nicola Pietrangeli.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad