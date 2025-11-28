“Competimos a buen nivel”: la agridulce sensación en La Roja del Básquet tras perder con Brasil en Valdivia / FIBA Américas

La selección chilena de básquetbol tuvo un duro arranque en la ruta de las clasificatorias al Mundial 2027 luego de caer en el Coliseo Antonio Azurmendy Riveros de Valdivia ante Brasil por 82-66.

En el cuerpo técnico nacional intentaron mirar con optimismo el desarrollo del encuentro en el sur del país.

“Teníamos claro que teníamos que jugar el partido perfecto y hacer que ellos no jueguen tan bien. Lo logramos en el segundo y tercer cuarto, entramos al último tratando de arriesgar un poquito más, pero nos perjudicó mucho la lesión de Fabián Martínez, otra lesión más”, aseguró, en diálogo con ADN TOP, el DT de Chile, Juan Manuel Córdova.

“Hay que asumir que cuando viene la mala hay que ponerle el pecho. Por momentos lo hicimos bien, concentrados, en otros caímos en desesperación y a ellos les permitió correr la cancha. Toda esta mala energía de inconvenientes que hemos tenido da pena, pero contento por la entrega de los chicos. No vimos un Chile desdibujado, que fuera superado de principio a fin. Hicimos cosas muy buenas”, recalcó el entrenador de La Roja cestera.

La amargura en el plantel de Chile

Fabián Martínez fue un recambio interesante en el equipo, con 8 puntos en cinco minutos, pero se lesionó y es baja para el viaje a Sao Paulo.

“Empezamos muy bien, pero después nos jugaron en contra las piernas y todo. Lo dimos todo. Estoy orgulloso del equipo”, dijo en diálogo con ADN TOP.

Además, el capitán chileno, Felipe Haase, también charló con ADN TOP valorando el nivel nacional.

“Es una sensación agridulce, siguiendo un plan que veníamos entrenando. Competimos a buen nivel, en la segunda mitad se nos desordenaron un poco, que es lo que querían, y encontraron puntos en transiciones. Quizá si sacábamos eso, nos llevábamos la victoria”, recalcó el jugador de Capitanes de la G-League de la NBA, lamentando el hecho de que Brasil haya hecho pesar su mayor experiencia.

“Ellos te ponen mucha presión, te atacan mucho. Buscaron sacar diferencias con eso y se les dio. Contento con cómo se ejecutó el plan por un buen rato, pero no tan contento con la forma en que ellos rompieron nuestro plan, pero ya hay que ir a Brasil a sacar puntos”, cerró Felipe Haase en ADN TOP.