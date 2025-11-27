;

Mi Mejor Pensión: Gobierno lanza plataforma que permite calcular cuánto subirá el monto de jubilación gracias a reforma

Los incrementos por PGU y Seguro Social se implementan de manera automática, sin necesidad de postular.

José Campillay

La discusión en torno a las pensiones sigue siendo un tema clave en Chile y es por eso que el Gobierno lanzó la plataforma ‘Mi Mejor Pensión’, un simulador en línea que permite a jubilados mayores de 65 años estimar el incremento en su jubilación derivado de la Reforma Previsional.

Esta herramienta compara la pensión vigente con la versión mejorada por el Seguro Social y el alza en la Pensión Garantizada Universal (PGU), brindando datos claros y adaptados a cada caso.​

La plataforma detalla la pensión actual, la proyección con reformas, y los años cotizados válidos, enfocándose en receptores de retiro programado de AFP o renta vitalicia de aseguradoras, pero excluyendo a quienes cotizaron en ex Cajas de Previsión Social del IPS.

Su propósito es mostrar de forma directa cómo estas políticas elevan los ingresos mensuales de los usuarios de una forma accesible y sin mayores complicaciones a través de las herramientas modernas.

¿Cómo acceder al simulador de pensiones?

Para consultar cuánto aumentará tu pensión mediante este portal debes seguir los siguientes pasos de forma completamente gratuita:

  • Ingresar al sitio web de la reforma de pensiones.
  • Haz clic en el ‘acceso al simulador’.
  • Inicia sesión con tu RUT y ClaveÚnica.

Los incrementos por PGU y Seguro Social se implementan de manera automática, sin necesidad de postular, como pagos mensuales vitalicios, iniciando el Seguro en enero próximo.​

Basado en registros oficiales de la Superintendencia de Pensiones e IPS al corte de agosto de 2025, el simulador podría mostrar variaciones por lagunas previsionales de empleadores o aportes en sistemas previos no incorporados.

Ante discrepancias, se debe contactar directamente a la Superintendencia o su AFP para una revisión detallada del historial.

