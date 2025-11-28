A solo días de que la Liga de Primera 2025 termine, este viernes arrancó la jornada 29 del torneo, la penúltima, que tuvo a Cobresal y Colo Colo como protagonistas en El Salvador.

Allá, el cuadro ‘minero’ se hizo respetar y terminó goleando a un conjunto ‘popular’ que sigue atormentado en su año Centenario. Con la caída, el ‘cacique’ está fuera de los torneos internacionales 2026.

Con 47 puntos, Cobresal prácticamente amarró uno de los cupos para la Copa Sudamericana 2026, mientras que Colo Colo necesita un verdadero milagro para poder quedarse con uno de ellos, por lo que ahora mirará lo que haga Audax Italiano y Palestino.

Esto porque las dos colonias, este fin de semana, tienen la clara opción de poder quedarse con cupos para el torneo continental de clubes. ¿Qué necesitan? Simplemente ganar.

Palestino visita este sábado a Deportes La Serena en La Portada, mientras que el lunes, el Audax Italiano recibe a Ñublense en La Florida. De ganar ambos, dejarán a Colo Colo prácticamente eliminado de la Sudamericana 2026.

¿Por qué? Esto porque en la última fecha, el ‘popular’ necesitaría ganarle al Audax en el Monumental y esperar, en paralelo, que Cobresal caída en Chillán ante Ñublense. Un empate en ese partido, o una victoria ‘minera’, deja al ‘cacique’ eliminado de todo, aunque gane.