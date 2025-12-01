Las últimas semanas en el fútbol argentino han estado marcadas por las fuertes polémicas que involucran al presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien aun así mantiene un apoyo inconmensurable por parte de varios clubes.

Uno de los equipos que más lo ha defendido es Barracas Central, club del cual Tapia fue presidente y cuyo estadio lleva su nombre. Este lunes, en el duelo por los cuartos de final del Torneo Clausura, donde “El Guapo” quedó eliminado ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, desde las galerías del recinto deportivo ubicado en Buenos Aires apareció un enorme lienzo en honor al dirigente.

“El Guapo le agradece eternamente”, decía la tela que cubría una galería completa del estadio. Sin embargo, las muestras de apoyo no terminaron ahí, ya que la hinchada también aprovechó para arremeter contra uno de los clubes más contrarios a la gestión de Tapia.

¡¡EN EL RECIBIMIENTO POR LOS CUARTOS DE FINAL DEL #TorneoClausura, LA HINCHADA DEL GUAPO LE DEDICÓ UN IMPRESIONANTE TELÓN AL CHIQUI TAPIA!!



¿Qué puntaje se lleva? pic.twitter.com/92M2W8V2wB — SportsCenter (@SC_ESPN) December 1, 2025

“Son los ‘pincharratas’, son los pu... de La Plata”, se escuchó desde la barra de Barracas Central en referencia a Estudiantes de La Plata, institución que ha sido el mayor opositor del presidente de la AFA. De hecho, tras negarse a hacer el pasillo de campeón ante Rosario Central, los 11 jugadores del “Pincha” fueron sancionados, al igual que su presidente, Juan Sebastián Verón.

Lo curioso del cántico es que, mientras esto ocurría, Gimnasia y Esgrima de La Plata, que es el clásico rival de Estudiantes, celebraba en la cancha su clasificación a semifinales. Ahora, ambos se enfrentarán en un nuevo clásico para definir al primer finalista del torneo.