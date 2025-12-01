Así operaba el ex director de la PDI condenado a 17 años de cárcel por malversación, falsificación y lavado de activos
El fallo detalla un complejo modus operandi que se extendió entre 2015 y 2018, centrado en el desvío de fondos públicos de la PDI.
El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Ángel Espinosa Valenzuela, a una pena de cumplimiento efectivo de 12 años por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, y de 5 años y un día por lavado de activos, sumando un total de 17 años y un día de presidio efectivo, más la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, […], como autor del delito consumado de lavado de activos.].
El fallo detalla un complejo modus operandi que se extendió entre 2015 y 2018, centrado en el desvío de fondos públicos de la PDI, su ocultamiento y su posterior inyección al sistema económico formal.
Modus operandi: desvío de gastos reservados
El mecanismo de malversación de caudales públicos se basó en el desvío sistemático de dinero proveniente del ítem “Gastos Reservados” asignado a la PDI por el Ministerio de Hacienda entre 2015 y 2017.
- Sustracción de Fondos: Espinosa, en su calidad de Director General y custodio de los fondos, determinaba la distribución mensual de los gastos reservados. En el marco de estas operativas, sustrajo a lo menos $146.000.000 del total asignado.
- Uso de un Ayudante: Una vez sustraído el dinero en efectivo, el ex director se lo entregaba a su ayudante, el subcomisario Eduardo Villablanca (sobreseído por fallecimiento), quien fue clave para concretar la primera fase del lavado, como del Banco de Chile […]; así como en la cuenta corriente del Banco de Chile perteneciente a su cónyuge María Magdalena Neira Cabrera […], con la colaboración de su ayudante el subcomisario Eduardo Villablanca […], quien materializó todos los depósitos en el periodo 2015 a 2017 luego de recibir los caudales en efectivo.].
- Depósitos Sistémicos: Villablanca materializó un total de 52 depósitos en efectivo entre 2015 y 2017, distribuyendo $109.000.000 en las cuentas personales de Espinosa y $37.000.000 en la cuenta de su cónyuge, María Magdalena Neira; b.) Por un total de $37.000.000 pesos a través de 19 depósitos en dinero en efectivo, en la cuenta corriente […].].
Modus operandi: Falsificación para ocultar la sustracción
Para ocultar el delito ante el organismo fiscalizador, Espinosa incurrió en falsificación y uso de instrumento público falso de manera reiterada.
- Documento Falso: Como Director General, faltó a la verdad en la “Declaración Jurada de Buena Inversión” que debía rendir anualmente a la Contraloría General de la República en circunstancias que al menos una parte de estos fueron sustraídos por el referido acusado de manera reiterada.].
- La Mentira: En los oficios enviados al Contralor en diciembre de 2015, 2016 y 2017, Espinosa afirmó textualmente que los fondos habían sido invertidos en los fines propios de la PDI y que no se habían realizado pagos a funcionarios públicos. Esta declaración mendaz buscaba ocultar la sustracción de, al menos, $146.000.000 durante esos años.
Modus operandi: estratificación y adquisición de bienes (Lavado de Activos)
El ex director ocultó y desvinculó progresivamente los $146 millones sustraídos de su fuente ilícita, inyectándolos al sistema económico mediante las siguientes operaciones:
- Inversión en Fondos Mutuos: El dinero se “estratificó” e “integró” al sistema formal a través de inversiones en fondos mutuos en Banchile Inversiones a nombre de su cónyuge, María Neira. Estos fondos se constituyeron con una “mezcla de bienes” de origen lícito e ilícito, incluyendo dinero procedente de los depósitos en efectivo de Villablanca y cheques de Espinosa que tenían el mismo origen].
- Compra de Inmueble de Lujo: El dinero, ya integrado al patrimonio de la pareja, fue utilizado para la compraventa de un bien raíz en la comuna de Las Condes (Departamento 32-A, bodegas y estacionamientos) por un monto total de casi $400 millones en 2018.
- “Reposición” de Fondos: Espinosa emitió transferencias electrónicas desde su cuenta bancaria (que contenía el dinero malversado) a la cuenta de su cónyuge, Neira Cabrera, para “reponer” los fondos que ella utilizaba en los pagos a la inmobiliaria, manteniendo la fachada de un origen lícito dichos fondos fueron ‘repuestos’ a través de transferencias electrónicas realizadas por ESPINOSA VALENZUELA desde su cuenta corriente […].].
- Compra de Vehículo: El dinero sustraído también fue utilizado para complementar la compra de un vehículo Opel Corsa para su hijo, utilizando un cheque emitido por Espinosa a Villablanca, días después de que Villablanca hubiera cobrado $97.400.000 en gastos reservados fue destinado a la adquisición del vehículo Opel Corsa PPU GVZX-42 para el hijo de HÉCTOR ESPINOSA. […] un día antes, con fecha el 17 de octubre de 2016, EDUARDO VILLABLANCA había efectuado el cobro de fondos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados asignados a Policía de Investigaciones, por $97.400.000, dinero que fue entregado al ex director de la PDI, HÉCTOR ESPINOSA.].
Condena y consecuencias adicionales
- Pena Total: 17 años y 1 día de presidio efectivo.
- Indemnización Civil: Espinosa fue condenado a pagar $146.000.000 al Fisco por daño emergente.
- Comiso de Bienes: El tribunal decretó el comiso y la adjudicación al Fisco de los inmuebles adquiridos en Las Condes por ser producto de los delitos de malversación y lavado de activos.
- Cónyuge Condenada: María Magdalena Neira Cabrera fue condenada a 541 días de reclusión como autora del delito de lavado de activos culposo (por no haber sabido el origen ilícito, sino haber cerrado los ojos ante el uso continuo y permanente de su cuenta), pena que se dio por cumplida con el tiempo que permaneció en arresto domiciliario nocturno, como autora del delito de lavado de activos culposo, ilícito cometido entre 2015 y 2018., Que la pena corporal y la pena de multa impuesta a la sentenciada NEIRA CABRERA se le tendrán por cumplidas con el mayor tiempo que estuvo privada de su libertad con motivo de esta causa, a saber, 1.509 días].
