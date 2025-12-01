Así operaba el ex director de la PDI condenado a 17 años de cárcel por malversación, falsificación y lavado de activos

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó al ex director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Ángel Espinosa Valenzuela, a una pena de cumplimiento efectivo de 12 años por malversación de caudales públicos y falsificación de instrumento público, y de 5 años y un día por lavado de activos, sumando un total de 17 años y un día de presidio efectivo, más la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, […], como autor del delito consumado de lavado de activos.].

El fallo detalla un complejo modus operandi que se extendió entre 2015 y 2018, centrado en el desvío de fondos públicos de la PDI, su ocultamiento y su posterior inyección al sistema económico formal.

Modus operandi: desvío de gastos reservados

El mecanismo de malversación de caudales públicos se basó en el desvío sistemático de dinero proveniente del ítem “Gastos Reservados” asignado a la PDI por el Ministerio de Hacienda entre 2015 y 2017.

Sustracción de Fondos: Espinosa, en su calidad de Director General y custodio de los fondos, determinaba la distribución mensual de los gastos reservados. En el marco de estas operativas, sustrajo a lo menos $146.000.000 del total asignado. Uso de un Ayudante: Una vez sustraído el dinero en efectivo, el ex director se lo entregaba a su ayudante, el subcomisario Eduardo Villablanca (sobreseído por fallecimiento), quien fue clave para concretar la primera fase del lavado, como del Banco de Chile […]; así como en la cuenta corriente del Banco de Chile perteneciente a su cónyuge María Magdalena Neira Cabrera […], con la colaboración de su ayudante el subcomisario Eduardo Villablanca […], quien materializó todos los depósitos en el periodo 2015 a 2017 luego de recibir los caudales en efectivo.]. Depósitos Sistémicos: Villablanca materializó un total de 52 depósitos en efectivo entre 2015 y 2017, distribuyendo $109.000.000 en las cuentas personales de Espinosa y $37.000.000 en la cuenta de su cónyuge, María Magdalena Neira; b.) Por un total de $37.000.000 pesos a través de 19 depósitos en dinero en efectivo, en la cuenta corriente […].].

Modus operandi: Falsificación para ocultar la sustracción

Para ocultar el delito ante el organismo fiscalizador, Espinosa incurrió en falsificación y uso de instrumento público falso de manera reiterada.

Documento Falso: Como Director General, faltó a la verdad en la “Declaración Jurada de Buena Inversión” que debía rendir anualmente a la Contraloría General de la República en circunstancias que al menos una parte de estos fueron sustraídos por el referido acusado de manera reiterada.].

Como Director General, faltó a la verdad en la que debía rendir anualmente a la Contraloría General de la República en circunstancias que al menos una parte de estos fueron sustraídos por el referido acusado de manera reiterada.]. La Mentira: En los oficios enviados al Contralor en diciembre de 2015, 2016 y 2017, Espinosa afirmó textualmente que los fondos habían sido invertidos en los fines propios de la PDI y que no se habían realizado pagos a funcionarios públicos. Esta declaración mendaz buscaba ocultar la sustracción de, al menos, $146.000.000 durante esos años.

Modus operandi: estratificación y adquisición de bienes (Lavado de Activos)

El ex director ocultó y desvinculó progresivamente los $146 millones sustraídos de su fuente ilícita, inyectándolos al sistema económico mediante las siguientes operaciones:

Inversión en Fondos Mutuos: El dinero se “estratificó” e “integró” al sistema formal a través de inversiones en fondos mutuos en Banchile Inversiones a nombre de su cónyuge, María Neira. Estos fondos se constituyeron con una “mezcla de bienes” de origen lícito e ilícito, incluyendo dinero procedente de los depósitos en efectivo de Villablanca y cheques de Espinosa que tenían el mismo origen]. Compra de Inmueble de Lujo: El dinero, ya integrado al patrimonio de la pareja, fue utilizado para la compraventa de un bien raíz en la comuna de Las Condes (Departamento 32-A, bodegas y estacionamientos) por un monto total de casi $400 millones en 2018. “Reposición” de Fondos: Espinosa emitió transferencias electrónicas desde su cuenta bancaria (que contenía el dinero malversado) a la cuenta de su cónyuge, Neira Cabrera, para “reponer” los fondos que ella utilizaba en los pagos a la inmobiliaria, manteniendo la fachada de un origen lícito dichos fondos fueron ‘repuestos’ a través de transferencias electrónicas realizadas por ESPINOSA VALENZUELA desde su cuenta corriente […].]. Compra de Vehículo: El dinero sustraído también fue utilizado para complementar la compra de un vehículo Opel Corsa para su hijo, utilizando un cheque emitido por Espinosa a Villablanca, días después de que Villablanca hubiera cobrado $97.400.000 en gastos reservados fue destinado a la adquisición del vehículo Opel Corsa PPU GVZX-42 para el hijo de HÉCTOR ESPINOSA. […] un día antes, con fecha el 17 de octubre de 2016, EDUARDO VILLABLANCA había efectuado el cobro de fondos públicos destinados a la satisfacción de gastos reservados asignados a Policía de Investigaciones, por $97.400.000, dinero que fue entregado al ex director de la PDI, HÉCTOR ESPINOSA.].

Condena y consecuencias adicionales