Gen asociado al cabello rojo explica por qué algunas heridas no cicatrizan, según estudio
El descubrimiento ofrece un posible nuevo enfoque para tratar heridas crónicas.
Un equipo de investigadores descubrió que la proteína MC1R, conocida por determinar el cabello rojo y la piel muy clara, podría ser clave para entender por qué algunas heridas crónicas no logran sanar.
La investigación, publicada en The Conversation por Jenna Cash de la Universidad de Edimburgo, analizó tejidos humanos y modelos experimentales, incluyendo ratones.
En todos los casos, se observó que la falta de actividad de esta proteína provocaba inflamación persistente, presencia de muchas células inmunes y neutrophil extracellular traps, estructuras asociadas a heridas de lenta recuperación.
Cuando los científicos aplicaron un fármaco tópico que activa MC1R, las heridas empezaron a sanar más rápido: disminuyó el exudado, mejoró el crecimiento de vasos sanguíneos y la piel comenzó a cerrar la herida.
Incluso en cortes menores de animales sanos, estimularlos con esta proteína aumentó el flujo sanguíneo, mejoró el drenaje linfático y redujo la formación de cicatrices.
El descubrimiento ofrece un posible nuevo enfoque para tratar heridas crónicas, un problema creciente vinculado a diabetes, obesidad y envejecimiento, que afecta a millones de personas.
