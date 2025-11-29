Gen asociado al cabello rojo explica por qué algunas heridas no cicatrizan, según estudio

Un equipo de investigadores descubrió que la proteína MC1R, conocida por determinar el cabello rojo y la piel muy clara, podría ser clave para entender por qué algunas heridas crónicas no logran sanar .

La investigación, publicada en The Conversation por Jenna Cash de la Universidad de Edimburgo, analizó tejidos humanos y modelos experimentales, incluyendo ratones.

En todos los casos, se observó que la falta de actividad de esta proteína provocaba inflamación persistente , presencia de muchas células inmunes y neutrophil extracellular traps, estructuras asociadas a heridas de lenta recuperación.

Cuando los científicos aplicaron un fármaco tópico que activa MC1R, las heridas empezaron a sanar más rápido: disminuyó el exudado, mejoró el crecimiento de vasos sanguíneos y la piel comenzó a cerrar la herida.

Incluso en cortes menores de animales sanos, estimularlos con esta proteína aumentó el flujo sanguíneo , mejoró el drenaje linfático y redujo la formación de cicatrices.

El descubrimiento ofrece un posible nuevo enfoque para tratar heridas crónicas, un problema creciente vinculado a diabetes, obesidad y envejecimiento, que afecta a millones de personas.