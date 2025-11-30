Una grave denuncia de maltrato en el Biotren quedó registrada este sábado en Coronel, luego de que una mujer en silla de ruedas acusara a una guardia de seguridad de impedirle el ingreso y agredirla físicamente.

El hecho ocurrió en la estación intermodal de la comuna, cuando Camila R. de 35 años —quien se dirigía a una presentación deportiva vinculada a la Teletón— intentó acceder por el paso preferencial.

Según relató en redes sociales, la funcionaria la detuvo por no portar la tarjeta que acredita movilidad reducida y la trató de manera despectiva.

Difunden video en redes sociales

De acuerdo al video difundido por la propia afectada, otro pasajero le pagó el pasaje para evitar la discusión, pero aun así la guardia insistió en bloquearle el paso.

En ese momento, Camila comenzó a grabar la situación, lo que provocó la reacción agresiva de la funcionaria, quien le botó el teléfono y luego la empujó, provocando su caída.

“Fue violentísimo, quedé en shock. Me tiró hacia atrás y no hubo ninguna consideración”, dijo la usuaria tras el incidente, visiblemente afectada.

Pasajeros que presenciaron el hecho se acercaron a auxiliarla y rápidamente comenzaron a compartir el registro en redes sociales, generando amplia indignación.

Tras viralizarse las imágenes, EFE Sur emitió un comunicado lamentando lo ocurrido y confirmando que activaron sus protocolos internos para esclarecer responsabilidades.

