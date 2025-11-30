Policía india denuncia por corrupción a Sonia y Rahul Gandhi en medio de tensión política

La policía india presentó una denuncia formal contra los líderes opositores Sonia Gandhi y Rahul Gandhi, a quienes se les atribuyen delitos de conspiración criminal, apropiación indebida, abuso de confianza y engaño .

Según informó la agencia local PTI, la acción se originó tras una queja ingresada por la Dirección de Cumplimiento (ED), organismo estatal encargado de investigar delitos financieros.

La FIR —registrada el 3 de octubre— apunta también a otros miembros del Partido del Congreso y a varias empresas vinculadas con la operación bajo investigación.

El caso está relacionado con la controvertida adquisición del grupo editorial Associated Journals Ltd. (AJL), propietario del histórico diario National Herald.

La denuncia sostiene que la propiedad habría pasado a manos de Young Indian, una empresa controlada mayoritariamente por los Gandhi, mediante una maniobra considerada fraudulenta.

Sonia Gandhi, expresidenta del Congreso y actual diputada, y su hijo Rahul, líder de la oposición en la Cámara Baja, enfrentan desde hace años este proceso, originado por una denuncia presentada hace más de una década por el dirigente del BJP Subramanian Swamy.

Desde entonces, ambos han debido participar en interrogatorios, audiencias judiciales y un prolongado enfrentamiento político con el Gobierno del primer ministro Narendra Modi.

El Partido del Congreso rechazó de inmediato las nuevas acusaciones, asegurando que responden a una ofensiva política destinada a debilitar a la oposición parlamentaria .

La FIR no constituye una imputación formal, pero sí abre una nueva vía penal mientras la agencia anticorrupción avanza en su propio caso por presunto lavado de dinero. En las próximas semanas, un tribunal de Delhi deberá resolver si admite la acusación previa presentada por la ED.