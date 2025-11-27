;

Ex Presidente de Perú, Pedro Castillo, es condenado a más de 11 años de cárcel por conspirar para rebelión

El exmandatario fue sentenciado por su rol en el fallido intento de disolver el Congreso en 2022.

Javiera Rivera

Expresidente de Perú, Pedro Castillo

Expresidente de Perú, Pedro Castillo / ERNESTO BENAVIDES

El expresidente peruano Pedro Castillo (2021-2022) fue condenado este jueves a 11 años de cárcel y 5 meses por el delito de conspiración para rebelión, luego de que un tribunal concluyera que participó en el fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022.

Según informó Europa Press, la sentencia fue dictada por la Sala Penal Especial del Tribunal Supremo. La Fiscalía había solicitado una pena mucho mayor —34 años de cárcel— basada en múltiples cargos.

Sin embargo, el Supremo solo consideró acreditada la conspiración para rebelión, absolviendo a Castillo de abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.

Antes de conocer la sentencia, Castillo aseguró ser inocente y denunció nuevamente irregularidades en el proceso. De acuerdo con el diario peruano La República, el exmandatario presentó una petición de nulidad absoluta, alegando que los magistrados actuaron con parcialidad.

El fallo también alcanzó a exintegrantes de su gobierno. La exprimera ministra Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta recibieron la misma condena que el expresidente.

Chávez, actualmente refugiada en la Embajada de México, quedó bajo una orden de detención nacional e internacional.

En tanto, el exministro Aníbal Torres fue sentenciado a 6 años de prisión. Tanto él como Huerta cumplirán sus penas de manera suspendida, a la espera de que sean revisadas en una instancia superior.

Cabe recordar que Castillo se encuentra bajo prisión preventiva desde diciembre de 2022, cuando fue detenido inmediatamente después de anunciar la disolución del Congreso y declarar un “gobierno de excepción”.

Expresidente de Perú, Pedro Castillo / ERNESTO BENAVIDES

