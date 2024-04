Ministra de Seguridad de Argentina compromete entrega de información sobre Hezbolá: “Quizás se entendió que podía haber un atentado y nunca dije eso”

Enade

“Lo hemos dado por superado”. Así fue como la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, zanjó los dimes y diretes de cada país respecto a la presencia de la organización terrorista oriental Hezbolá en Chile y el continente.

Invitada por Icare para participar de la Enade 2024, Bullrich profundizó: “Quizás lo que se entendió en Chile es que podía haber un atentado de Hezbola y yo nunca dije eso; hice un análisis continental de la presencia de Hezbolá”.

Sobre la relación con la ministra de Interior, Carolina Tohá, precisó que, en particular este asunto “hemos quedado de hablarlo de manera confidencial para que luego Chile evalúe si es una información que le sirve o no respecto a lo que nosotros le vamos a brindar”.

Con todo, apuntó a que Hesbolzá es una organización “que tiene asientos en muchos lugares, que utiliza organizaciones criminales: por ejemplo, el PCC brasilerio, el Comandio Cermelho para, desde el narcotráfico y la policriminalidad, luego lava el dinero, lo manda al Líbano y con eso generan atentados contra Israel. Es una cadena”.

En CNN Chile, añadió que dependerá de Tohá el comunicar la información: “Nosotros le vamos a pasar nuestra información, que tiene que estar corroborada por las fuerzas de seguridad de Chile, por el mismo ministerio del Gobierno de Chile”. Esta información es de fuentes abiertas, de investigación “y de inteligencia. También es información de las redes en que participa Argentina: con el FBI, con la policía brasilera, la paraguaya, la colombiana, la peruana, que intercambiamos información por tener presencia de Hezbolá que actúa como financiador del terrorismo en contra de Israel”.

“Nadie quiere dañar la imagen del país (...) Uno lo que tiene que hacer es trabajar con la realidad objetiva que tiene y cuando se hace un análisis general de la presencia de una organización en distintos países, no está dañando; está haciendo una descripción objetiva. No puede sentirse Chile dañado porque nosotros podamos tener, objetivamente, información importante que hemos ido recopilando hace 30 años. El atentado en Argentina ocurrió hace 30 años”, relató.

Sobre crimen organizado internacional, y particularmente por el Tren de Aragua, organización delictual y criminal de origen venezolano, planteó: “Nosotros como Argentina consideramos a Venezuela un estado absolutamente autoritario, por fuera de la democracia, y consideramos que puede haber un apoyo, porque los dos venezolanos que escaparon a Venezuela luego del asesinato de Ojeda, aparentemente no los quieren entregar. ¿Por qué, si asesinaron a Ojeda acá en Chile?”.

Galvarino Apablaza

El exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como autor intelectual del crimen del fundador de la UDI Jaime Guzmán y del secuestro del heredero de El Mercurio, Cristian Edwards, vive en Argentina, hasta hace algunos años como refugiado político. El estatus le fue quitado en 2017, pero sigue viendo allá.

Sobre esto, Bullrich señaló: “Ya ha sido dejado de ser considerado como refugiado. Lo que hemos hecho ahora es ayudar con la justicia del caso. La Argentina no solo le ha sacado el refugio de manera administrativa, sino que la justicia también hable y termine de cerrar un caso que está claro que no es refugio por persecución política, sino por cometer asesinato. Argentina no va a ser tierra que mantenga asesinos”.

A juicio de la actual administración de Gobierno, el asilo político “fue mal dada”, acotó antes de agregar que “fue una manera ideológica que se le dio a un asesino”.

Con todo, la decisión del Gobierno, según dijo Bullrich, es la de “acelerar su expulsión”: “Vamos a hablar con la justicia para resolver esto de manera inmediata. Esperemos poder cumplir con Chile en ese sentido”.

Fronteras y sur

La ministra Bullrich también apuntó a la frontera con Chile como punto de ingreso de drogas. Ante esto, aclaró que el principal acceso sigue siendo por el norte del país, aunque también se ha visto por el sur. La prioridad, eso sí, es facilitar el tránsito por las fronteras: “Las fronteras nuestras son dinámicas: queremos que entre y se salga rápido y fácil de Chile a la Argentina y de la Argentina a Chile; queremos comerciar, usar las relaciones para el comercio y cuidarnos”.

En la misma zona sur, planteó que las organizaciones mapuche no están siendo vistas.

Al cierre, aclaró la presencia de “activistas chilenos” en marchas contra el presidente Javier Milei: “Tuvimos una persona que tenía una credencial de periodista, una cámara de fotos y de golpe, sacando fotos, comenzó a incendiar un lugar donde se deposita la basura. Fue detenido. Era chileno y supimos que había participado de marchas en Chile. Son dos casos que hemos detectado”.