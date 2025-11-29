;

Tristeza en el espectáculo: Muere uno de los actores que interpretó a Spider-Man

Danny Seagren fue el primero en vestir las mallas del superhéroe de Marvel Comics. Su debut fue en el programa setentero The Electric Company.

Javier Méndez

Danny Seagren, reconocido por ser el primer actor en interpretar a Spider-Man en una versión de acción real para televisión, murió a los 81 años, según confirmó su familia.

Nacido en Minneapolis, Seagren se convirtió en figura clave de The Electric Company, un programa educativo infantil donde debutó como el icónico superhéroe originario de las grapas sesenteras de Marvel Comics.

Según subrayaron medios del espectáculo estadounidense, su trabajo no solo marcó un hito para la TV de la época, sino que además abrió camino a nuevas adaptaciones del personaje.

Su trayectoria fue mucho más amplia. Seagren fue titiritero, bailarín, productor y escritor. De hecho, colaboró estrechamente con Jim Henson, creador de los Muppets, y participó en la fabricación y manipulación de varias de sus marionetas.

En 1974 consiguió el papel de Spider-Man tras una audición que él mismo describió como “particular”. En una entrevista de 2017 relató que, para impresionar al equipo, decidió subirse a un archivador y saltar sobre un escritorio, un gesto que terminó convenciéndolos de elegirlo.

El personaje le dio visibilidad y lo llevó incluso a compartir eventos con figuras como Adam West y Burt Ward, protagonistas de la serie clásica de Batman. Con los años, muchos fanáticos lo reconocieron como su primer Hombre Araña televisivo.

Además, interpretó a Big Bird en varias presentaciones y episodios de Plaza Sésamo, y más adelante creó personajes propios para distintos programas, logrando incluso un Daytime Emmy, uno de los premios más prestigiosos de la programación diurna.

Seagren pasó sus últimos años en Carolina del Sur. Su familia no informó la causa del deceso y adelantó que habrá una ceremonia en su honor más adelante.

