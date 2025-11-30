Stefan Kramer en la Teletón 2025: revisa aquí la rutina completa donde imitó a Cristian Castro y Eduardo Artés
El imitador dijo presente en el Estadio Nacional, compartiendo con Leo Caprile.
Durante la madrugada del domingo, Stefan Kramer dijo presente en la Teletón 2025 con una aplaudida rutina.
El comediante chileno salió al escenario del Estadio Nacional pasadas las 00:30 horas, compartiendo con el conductor Leo Caprile y el mago Jean Paul Olhaberry.
El imitador de 43 años desplegó sus mejores imitaciones del político Eduardo Artés y de Cristian Castro, el cantante y actor mexicano que horas antes se había presentado en el Teatro Teletón.
Tal como ha sido la tónica de sus años recientes, el espectáculo tuvo una buena cuota de música y sacó carcajadas entre las personas que dijeron presente en el Coliseo de Ñuñoa.
Mira aquí la rutina completa de Stefan Kramer en el cierre de la Teletón 2025:
