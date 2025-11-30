;

Candidatos a la presidencia pidieron créditos por más $10.700 millones: dos no lograron votos para pagarlos

Evelyn Matthei y Jeannette Jara solicitaron los mayores montos. El Servel reembolsa según los sufragios obtenidos y hasta un tope fijado en UF, lo que define cuánto puede recuperar cada postulante.

Javier Méndez

A dos semanas de la primera vuelta de las Elecciones 2025 en Chile, se dio a conocer que los candidatos presidenciales que aparecieron en las papeletas acumulan créditos por $10.752 millones.

Luego de que el viernes se cumpliera el primer plazo para que los administradores electorales entregaran los detalles de ingresos y gastos, se despejó un dato clave para determinar cuánto dinero podrían recibir como reembolso por parte del Servicio Electoral (Servel).

La ley indica que el máximo de devolución es de 0,04 Unidades de Fomento (UF) por cada voto, vale decir $1.585. Eso sí, el proceso no es automático.

Al observar los números de dinero solicitado, se puede apreciar que Evelyn Matthei y Jeannette Jara tienen los mayores préstamos, con $2.160 millones y $1.760 millones, respectivamente.

Pese a que los créditos se piden con un supuesto basado en el porcentaje de votos a obtener, como un respaldo, hay postulantes que no alcanzan a cubrir.

Según El Mercurio, en esta ocasión, quienes no pudieron suplir sus créditos son Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami, al no alcanzar la cantidad de sufragios suficientes. Si bien las cuentas todavía son reservadas, los otros seis candidatos sí podrían cumplir.

El expresidente de la ANFP obtuvo un 1,26%, equivalente a 162.622 votos, que al multiplicarse por 0,04 UF fijan un tope de rendición cercano a $257 millones. En el caso de MEO, su 1,20%, que corresponde a 154.850 votos, alcanza un máximo de aproximadamente $245 millones.

En total, los créditos declarados por MEO ascienden a cerca de $598 millones, mientras que en el caso de Mayne Nicholls la cifra combinada de sus tres créditos —$242,9 millones, $246,5 millones y $70 millones— alcanza aproximadamente $559 millones.

En general, las cifras oficiales señalan aportes de campaña por encima de los $12.896 millones. De estos, $707,7 millones fueron aportes privado y $1.436 llegaron de partidos políticos. Los créditos representaron el 83,4% de los recursos.

Si el viernes venció el timming para la documentación contable, el próximo martes 30 de diciembre esa información debe ser entregada al Subdirector de Control de Gasto y Financiamiento del Servel.

