Kast o Jara: PDG dará a conocer a quien apoyará en la segunda vuelta presidencial este lunes

Este domingo 30 de noviembre, el Partido de la Gente (PDG) realizará una consulta digital para definir a qué candidato presidencial apoyarán de cara a la segunda vuelta.

En ese sentido, el proceso, denominado “democracia digital”, dará a conocer sus resultados este lunes 1 de diciembre.

En ese sentido, la encuesta CADEM del pasado 23 de noviembre reveló que entre quienes votaron por Franco Parisi, un 34% apoyaría a Kast.

Mientras que un 22% se inclinaría por Jeannette Jara, y un 44% no definía su postura.

Desde el oficialismo han salido a “conquistar” los votos que en primera vuelta fueron para Parisi, puesto que el panorama se ve cuesta arriba de cara a segunda vuelta si uno suma los porcentajes obtenidos por los candidatos de derecha (Kast-Kaiser-Matthei).

Solo resta esperar la resolución que tome el Partido de la Gente, donde su decisión definirá el futuro político del país.