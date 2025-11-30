;

Kast o Jara: PDG dará a conocer a quien apoyará en la segunda vuelta presidencial este lunes

A través del proceso denominado “democracia digital”, los militantes del partido elegirán a la candidatura que respaldarán de cara a los comicios del 14 de diciembre.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Este domingo 30 de noviembre, el Partido de la Gente (PDG) realizará una consulta digital para definir a qué candidato presidencial apoyarán de cara a la segunda vuelta.

En ese sentido, el proceso, denominado “democracia digital”, dará a conocer sus resultados este lunes 1 de diciembre.

En ese sentido, la encuesta CADEM del pasado 23 de noviembre reveló que entre quienes votaron por Franco Parisi, un 34% apoyaría a Kast.

Revisa también:

ADN

Mientras que un 22% se inclinaría por Jeannette Jara, y un 44% no definía su postura.

Desde el oficialismo han salido a “conquistar” los votos que en primera vuelta fueron para Parisi, puesto que el panorama se ve cuesta arriba de cara a segunda vuelta si uno suma los porcentajes obtenidos por los candidatos de derecha (Kast-Kaiser-Matthei).

Solo resta esperar la resolución que tome el Partido de la Gente, donde su decisión definirá el futuro político del país.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad