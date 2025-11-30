;

“Es el momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay... Pretender ser alguien que no soy nunca fue una opción”

“Comparto esto para dar un paso por mí, pero también porque pienso que no se habla sobre este tema lo suficiente en el deporte”, declaró el joven tenista suizo Mika Brunold.

Mika Brunold, tenista suizo que ocupa el puesto 307° del ranking ATP, decidió hacer pública su homosexualidad a través de sus redes sociales.

El jugador de 21 años, que compite en el circuito Challenger y disputó el ATP 500 de Basilea en octubre gracias a una wild card, compartió un extenso mensaje en su cuenta de Instagram.

“Hola. Hoy quiero compartir algo personal con ustedes. Como tenista profesional, he invertido horas trabajando en mi juego, mi cuerpo y mi mentalidad. Entre todo ello, una de las cosas más importantes que he aprendido es que el éxito en la pista no reside solo en las habilidades físicas, sino en descubrir tu personalidad y mantenerte fiel a ti mismo", comenzó.

“He pensado mucho acerca de cómo hablar sobre esto. Aunque no ha sido siempre fácil, esconderlo y pretender ser alguien que no soy nunca fue una opción. Es por ello por lo que creo que es el momento de abrirme y compartir con ustedes que soy gay", agregó.

En esa línea, Brunold señaló que “ser homosexual no solo significa amar al mismo sexo, sino también afrontar cosas que muchas personas nunca tienen que pensar. El miedo de no ser aceptado, la presión de estar callado, la sensación de ser distinto. Pero he crecido y estoy orgulloso de quién soy hoy".

“Comparto esto para dar un paso por mí, pero también porque pienso que no se habla sobre este tema lo suficiente en el deporte. Creo que, en un mundo ideal, no tendríamos que salir del armario", complementó.

Finalmente, el tenista suizo afirmó que “estoy muy agradecido a todos los que me han apoyado. Sin ustedes, no sería la persona que soy hoy en día”.

