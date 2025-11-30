;

VIDEO. “Todos esperan que venga”: Fernando González y opción de que Novak Djovkic juegue en Chile por Copa Davis

El extenista se refirió a la llave que jugará la escuadra nacional ante Serbia.

ADN Radio

“Todos esperan que venga”: Fernando González y opción de que Novak Djovkic juegue en Chile por Copa Davis

Chile recibirá a Serbia en la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2026 a principios de febrero, llave que ya se comienza a palpitar por parte de los europeos.

Esto porque a través de redes sociales, la Federación de Tenis de Serbia publicó una foto del equipo de Copa Davis que enfrentará a Chile. En la imagen aparece la máxima figura del tenis serbio y mundial, Novak Djokovic, lo cual dio paso a una serie de especulaciones sobre si estará en suelo nacional o no.

Sobre esto se refirió el extenista nacional y exnúmero 5° del Mundo, Fernando González, quien abordó con ADN Deportes la llave ante Serbia y la posible presencia de Nole.

“Todas las Copas Davis son duras, jugar en Chile te aliviana un poco más la carga”, señaló, agregando que “siempre es rico jugar en casa, no tomarse el avión para ir a jugar, prepararse, quedarse en otros lugares...”.

Además, expresó que “Serbia es un equipo difícil”, y que “todos esperan que venga Noah, pero lo veo muy muy difícil. (Es) un jugador que ya está optimizando su calendario y le queda un poquito lejos venir para acá“.

“Yo creo que por el tema deportivo, a nuestro país le conviene que no venga, así que ojalá puedan pasar a la siguiente fase. Creo que también es una instancia importante para que todo el público chileno lo disfrutemos“, sostuvo.

Pese a sus dichos, Fernando González sostuvo que si se llegara dar “habría que habilitar un Estadio Nacional, pero la verdad lo veo súper súper difícil”.

Es el mejor jugador de la historia, es el que más ha ganado, sigue activo los otros dos que Roger y Rafa están retirados, pero claro, sería un sueño verlo para mí”, cerró.

ADN Radio
