Con Djokovic en la foto: Serbia ya palpita el duelo contra Chile por la Copa Davis / Srdjan Stevanovic

Entre el 6 y el 8 de febrero de 2026, Chile enfrentará a Serbia por las Qualifiers de la Copa Davis. La ventaja para el equipo chileno es que la serie se jugará en nuestro país.

A dos meses del enfrentamiento, los europeos ya palpitan su viaje a Santiago para medirse contra los pupilos de Nicolás Massú. “Un partido fuera de casa siempre es difícil. Aunque éramos cabezas de serie, nos tocó un rival difícil, sobre todo porque el partido se juega en su cancha, supongo que en tierra batida”, señaló Viktor Troicki, entrenador del equipo serbio de Copa Davis.

¿Vendrá Djokovic a Chile?

En sus redes sociales, la Federación de Tenis de Serbia publicó una foto del equipo de Copa Davis junto con los detalles de la serie contra Chile. En la imagen aparece Novak Djokovic, la máxima figura que tienen los serbios.

Sin embargo, es poco probable que el exnúmero del mundo venga a jugar contra Chile, ya que a sus 38 años prioriza ciertos torneos para cuidar su físico. De hecho, “Nole” se restó de dos series que disputó su país este 2025.

El próximo 7 de enero Serbia dará a conocer su nómina para enfrentar a Chile por las Qualifiers de la Copa Davis.