Este domingo se llevará a cabo el Ironman 70.3 de Valdivia con la participación de más de 2.000 triatletas, entre ellos, el reconocido acto chileno, Cristián de la Fuente.

En la antesala del evento, el intérprete nacional conversó con ADN Deportes y compartió sus sensaciones por disputar una vez más el triatlón que consiste en 1.9 km de natación, 90 km de ciclismo y 21.1 km de carrera a pie.

“Este será mi octavo triatlón, y tenemos que llegar rápido a los diez. Este es un deporte muy lindo, donde se produce una hermandad y un compañerismo que no se ve en ningún otro deporte, porque siempre estás compitiendo contra alguien más, pero acá compites contra ti mismo y todos terminan apoyándose entre sí”, señaló el actor y deportista de 51 años.

“La edición del año pasado estuvo increíble, no solamente por los paisajes, sino también por la organización. Este Ironman 70.3 no tiene nada que envidiarle a ninguno del mundo”, aseguró sobre el triatlón que se realiza en la capital de la Región de Los Ríos.

“Estoy muy contento que Valdivia sea la sede del primer Ironman Full 140.6 que se realizará en Chile en 2026. La ciudad se lo merece, han hecho las cosas de una forma increíble”, agregó.

Por último, Cristián de la Fuente comentó que no podrá participar del Ironman Full en Valdivia el próximo año. “Todavía no me animo, y no me dan los tiempos para entrenar. De hecho, para este Ironman 70.3 no llego completamente bien, porque me ha tocado estar en gira de teatros, estuve entrenando sin bicicleta, pero bueno, la mitad de esta carrera se corre con la cabeza y la otra mitad con el cuerpo”, concluyó.