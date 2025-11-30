;

Alerta roja en Melipilla por incendio forestal: emiten alerta SAE para evacuación

Bomberos de la comuna junto a voluntarios de El Monte, además de personal de CONAF, trabajan a esta hora para contener las llamas.

Personal de CONAF y voluntarios de Bomberos se encuentran combatiendo un voraz incendio forestal en Melipilla, región Metropolitana.

Debido a la intensidad del siniestro, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la zona.

Además, emitió la alerta SAE para la evacuación del sector Culiprán.

Actualmente, el incendio denominado “Álamos de Culiprán” ya ha consumido 10 hectáreas, y se evalúa el daño a cinco viviendas.

En tanto, Bomberos de Melipilla y El Monte, junto con 2 brigadas Roble 11 y Roble 8, 1 técnico de CONAF, 2 helicópteros de combate, 1 aeronave y el Equipo de SENAPRED se encuentran trabajando para controlar y sofocar las llamas.

