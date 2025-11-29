Vuelve la ola de calor a la Región Metropolitana: estas comunas podrían llegar a 36°C
Las altas temperaturas obligarán a reforzar los cuidados para evitar golpes de calor, sobre todo en grupos vulnerables.
El cierre de noviembre seguirá con un ambiente primaveral en la Región Metropolitana, pero el alivio durará poco.
Según las proyecciones del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF), desde el martes, el calor intenso volverá a instalarse en Santiago con máximas sobre los 30 °C.
Los modelos meteorológicos indican que la combinación de una dorsal en altura y una vaguada costera bien definida impulsará un marcado aumento en las temperaturas.
El organismo meteorológico prevé que el repunte térmico se hará evidente desde el martes 2 de diciembre, cuando Santiago vuelva a superar los 30 °C.
Pero el día más caluroso sería el miércoles 3:
- Quinta Normal: cerca de 32 °C.
- Lampa y Tiltil: hasta 33 °C.
- Prov. de Melipilla: podría rozar los 36 °C, según el modelo estadounidense GFS, configurando un escenario de calor extremo en esa zona.
- Cordillera (San José de Maipo): pasará de 22 °C este fin de semana a cerca de 28 °C el miércoles.
Recomendaciones
Las autoridades meteorológicas sugieren retomar medidas de autocuidado ante el calor extremo, especialmente en niños, personas mayores y otros grupos vulnerables:
- Evitar la exposición solar entre las 11:00 y 16:00.
- Mantener una hidratación constante.
- Permanecer atentos a actualizaciones de pronóstico.
