Vuelve la ola de calor a la Región Metropolitana: estas comunas podrían llegar a 36°C / Agencia Uno

El cierre de noviembre seguirá con un ambiente primaveral en la Región Metropolitana, pero el alivio durará poco.

Según las proyecciones del Centro Europeo de Pronósticos a Mediano Plazo (ECMWF), desde el martes, el calor intenso volverá a instalarse en Santiago con máximas sobre los 30 °C.

Los modelos meteorológicos indican que la combinación de una dorsal en altura y una vaguada costera bien definida impulsará un marcado aumento en las temperaturas.

El organismo meteorológico prevé que el repunte térmico se hará evidente desde el martes 2 de diciembre, cuando Santiago vuelva a superar los 30 °C.

Pero el día más caluroso sería el miércoles 3:

Quinta Normal : cerca de 32 °C.

: cerca de 32 °C. Lampa y Tiltil : hasta 33 °C.

: hasta 33 °C. Prov. de Melipilla : podría rozar los 36 °C, según el modelo estadounidense GFS, configurando un escenario de calor extremo en esa zona.

: podría rozar los 36 °C, según el modelo estadounidense GFS, configurando un escenario de calor extremo en esa zona. Cordillera (San José de Maipo): pasará de 22 °C este fin de semana a cerca de 28 °C el miércoles.

Recomendaciones

Las autoridades meteorológicas sugieren retomar medidas de autocuidado ante el calor extremo, especialmente en niños, personas mayores y otros grupos vulnerables: