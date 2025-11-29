Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 29 de noviembre, y quién transmite? / VICTOR HUENANTE

Hoy, sábado 29 de noviembre, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos de esos encuentros darán continuidad a la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025 y otros dos harán lo propio con la jornada final de la Segunda División Profesional.

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 29 de noviembre comenzará a las 12:00 horas, en Talcahuano, donde Huachipato enfrentará a la UC. Cristián Galaz será el juez del encuentro, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 18:00 horas, Deportes La Serena jugará ante Palestino en La Portada, encuentro que tendrá como árbitro a Gastón Philippe y transmisión de TNT Sports Premium.

Segunda División Profesional

Desde las 18:00 horas, habrá dos choques en simultáneo de la tercera categoría del balompié nacional, ambos con transmisión de La Liga 2D.

Uno será en el Regional de Los Andes, donde Trasandino enfrentará a Provincial Ovalle, con arbitraje de Víctor Manzor.

El otro será en el Estadio Municipal de Salamanca, donde Brujas de Salamanca jugará ante Provincial Osorno, juego que tendrá como juez a Óscar Ávila.