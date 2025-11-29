;

Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 29 de noviembre, y quién transmite?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este sábado contempla dos duelos del Campeonato Nacional 2025 y dos de la Segunda División Profesional.

Carlos Madariaga

Hoy, sábado 29 de noviembre, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla cuatro partidos.

Dos de esos encuentros darán continuidad a la penúltima fecha del Campeonato Nacional 2025 y otros dos harán lo propio con la jornada final de la Segunda División Profesional.

ADN

Campeonato Nacional 2025

La programación del fútbol chileno hoy 29 de noviembre comenzará a las 12:00 horas, en Talcahuano, donde Huachipato enfrentará a la UC. Cristián Galaz será el juez del encuentro, que será transmisión de ADN Deportes y por TV de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 18:00 horas, Deportes La Serena jugará ante Palestino en La Portada, encuentro que tendrá como árbitro a Gastón Philippe y transmisión de TNT Sports Premium.

Segunda División Profesional

Desde las 18:00 horas, habrá dos choques en simultáneo de la tercera categoría del balompié nacional, ambos con transmisión de La Liga 2D.

Uno será en el Regional de Los Andes, donde Trasandino enfrentará a Provincial Ovalle, con arbitraje de Víctor Manzor.

El otro será en el Estadio Municipal de Salamanca, donde Brujas de Salamanca jugará ante Provincial Osorno, juego que tendrá como juez a Óscar Ávila.

