VIDEO. Stephanie Vaquer sigue dominando la división femenina de WWE tras retener el campeonato mundial ante Nikki Bella

“La Primera” tuvo una sólida victoria en Survivor Series: Wargames.

Stephanie Vaquer logró una contundente y clara victoria ante Nikki Bella, en una lucha en la que estaba en juego el Campeonato Mundial Femenino de WWE.

“La Primera” se midió con la excampeona de las Divas en Survivor Series: Wargames, luego de que esta la traicionara con un maletero golpe por la espalda.

La chilena dominó gran parte del enfrentamiento, sin embargo, uno de los mejores momentos fue cuando aplicó su Devil’s Kiss a Nikki Bella en una de las mesas de comentarios.

Con este triunfo, Vaquer suma una nueva victoria en un año plagado de éxitos donde, además de dominar la división femenina, ha roto una serie de récords.

