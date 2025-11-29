Senapred actualiza alerta roja para la comuna de Futaleufú por incendio forestal

Durante la tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) actualizó la alerta roja declarada para la comuna de Futaleufú, en la región de Los Lagos, por incendio forestal.

Según informó el organismo, el siniestro, denominado “El Límite”, ha consumido 0,25 hectáreas al interior del Área Protegida Reserva Nacional Futaleufú.

Por ello, la emergencia se encuentra bajo observación, mientras que en el lugar se encuentra un técnico de CONAF.

El llamado de las autoridades para estas incidencias es evitar realizar acciones temerarias, actuar con calma y seguir las instrucciones de los equipos de respuesta y autoridades.