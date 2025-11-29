Qué pasó con el “Conejo” Martínez, el chileno que vendía maní en Nueva York y emocionó en la Teletón 2000

Uno de los casos recordados en la historia de la Teletón fue aquel protagonizado por Luis “Conejo” Martínez y su hijo Luke, quien nació con el Síndrome de Kabuki.

En la edición del año 2000 el emprendedor chileno mostró su vida, vendiendo maní confitado en Estados Unidos, y cómo enfrentó la situación de su pequeño.

“Uno nunca espera tener un hijo con discapacidad, entonces no estaba preparado, no sabía”, admitía hace 25 años.

Su exitoso negocio en la “Gran Manzana”, arrancó a principios de la década de los 90 e incluso logró conquistar a una estadounidense: Carrie Bernstein. De dicho vínculo nacieron tres hijos.

El presente del Conejo Martínez y su hijo “Lukie”

Actualmente, Luis Martínez se mantiene bastante activo en las redes sociales mostrando y sus idas y vueltas entre Chile y Estados Unidos.

Eso sí, su camino no ha sido del todo fácil. Luego de atravesar un período de malas decisiones económicas, el conocido vendedor de maní optó por desprenderse de la empresa “Nuts4Nuts” e impulsó un nuevo emprendiemiento llamado “NutsByConejo”.

Pese a que ya no está con Carrie, la relación sigue siendo amistosa. “Lukie” y sus otros hijos gozan de buena salud, en sus publicaciones, Martínez les dedica diversas palabras de afecto.