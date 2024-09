“Se equivocaron”: esta fue la petición que le negaron a Don Francisco cuando terminó Sábado Gigante

En septiembre del año 2015 se puso un punto final a la historia de Sábado Gigante, uno de los programas más antiguos de la televisión.

Eso sí, el último capítulo del espacio liderado por Mario Kreutzberger, Don Francisco, no fue precisamente como el histórico animador hubiera deseado.

En particular, el rostro de la Teletón tuvo una petición para los minutos finales de la emisión que se no materializó del todo.

“Perdonen, se equivocaron. Se lo digo a todos ustedes”, fue lo que dijo al recordar la situación en su podcast el Decálogo del Éxito en su canal de YouTube. “Todavía esa foto estaría corriendo”.

“Yo proponía que cuando terminara Sábado Gigante yo me fuera en una carreta igual que la de El violinista en el tejado (...) en que el hombre se tiene que ir de su pueblo Anatevka, con toda su familia caminando al lado”, dijo en referencia a la obra de teatro y película.

“Pensaba llenar la carreta con todos mis recuerdos, con todos mis trajes, con mis cosas”, planteó sobre la idea para la conclusión.

“No me lo permitieron, entonces yo les propuse salir en una chiva colombiana, que hay una en Miami, tampoco me lo permitieron. Me trajeron un bus moderno”, explicó.

Ampliar

De cualquier forma, según la mirada de Don Francisco, el mayor recuerdo que quedó en la audiencia que sintonizó aquel programa fue cuando él y su equipo subieron al transporte y dejaron el estudio, cerrando décadas de historia.

“Es un simbolismo. Se acabó Anatveska, se acabó Sábado Gigante. Ahí vivimos en ese lugar 53 años, fuimos felices”, rememoró.