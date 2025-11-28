“Actuar ya” y “Hacerse cargo”: El llamado de Jara y Kast al gobierno por tensión migratoria en el norte

La situación de la migración irregular en la frontera norte de Chile, marcada por la presencia masiva de personas que buscan cruzar hacia Perú, ha generado reacciones de los dos candidatos presidenciales que compiten en segunda vuelta: Jeannette Jara y José Antonio Kast.

El llamado de ambos candidatos se produce después de que el Presidente peruano, José Jerí, anunciara su intención de militarizar las fronteras del sur de Perú para contener la violencia, la cual atribuyó en gran medida a la falta de atención en los puntos fronterizos.

Jerí también expresó que la policía y los agentes de migraciones intensificarían los controles de identidad.

Jeannette Jara: Solución Urgente y Coordinación Binacional

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, instó al Gobierno de Gabriel Boric a actuar “ya” en la frontera con Perú.

A través de una publicación en X, Jara subrayó la urgencia de la situación:

Urgencia de la Respuesta: "la situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el Gobierno tiene que actuar ya".

Solución Propuesta: La candidata plantea que se necesita "una salida ordenada y segura de nuestro país".

Vía Diplomática: Enfatizó que este es un problema entre dos Estados, y que la única forma de impedir que la situación siga escalando "es con una coordinación urgente y efectiva entre ambos".

Jara concluyó su mensaje llamando a actuar con “decisión y rapidez, con soluciones concretas”.

José Antonio Kast: Críticas a la Inacción y Exigencia de Responsabilidad Presidencial

Por su parte, el candidato republicano José Antonio Kast dirigió sus declaraciones al Presidente Gabriel Boric, criticando la inacción frente a la complejidad de la situación fronteriza en Arica.

El líder de la derecha exigió una respuesta directa del Jefe de Estado:

Gravedad de la Crisis: Kast advirtió que la situación fronteriza en Arica es "muy compleja" y "tan grave" que requiere acción inmediata.

Responsabilidad Directa: El candidato instó al Presidente Boric a "hacerse cargo personalmente de la situación", sugiriendo incluso que el mandatario podría no estar adecuadamente informado.