Presidente de Perú activará antes de medianoche el estado de emergencia en Tacna ante aumento de migrantes desde Chile

El presidente de Perú, José Jerí, confirmó que el estado de emergencia en la región de Tacna entrará en vigencia antes de la medianoche de este viernes, en respuesta al aumento de migrantes que intentan cruzar desde Chile hacia el vecino país.

La medida se anuncia mientras más de un centenar de personas se agolparon durante la jornada en el lado chileno de la frontera, en las cercanías del Complejo Chacalluta, buscando ingresar a Perú pese a no contar con la documentación necesaria.

Jerí aseguró en su cuenta de X que “antes de las 12 AM estará aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna para reforzar la seguridad en nuestras fronteras”.

También enfatizó que esta será “la primera de nuestras fronteras en ser declaradas en emergencia por motivos de migración irregular y seguridad ciudadana”.

El mandatario ya había adelantado que la frontera sería militarizada para enfrentar el fenómeno migratorio, lo que encendió alertas en Chile.

Ante el escenario, el Gobierno chileno activó una serie de medidas, incluida la creación de un comité binacional de cooperación migratoria y el envío de autoridades a la zona norte para monitorear la situación sobre el terreno.