FOTO. Hermana de Krishna Aguilera sorprende con emotivo tatuaje en su honor: “No imagino el resultado final”

A semanas del crimen, Cristal sorprendió con el trabajo artístico que ya lleva un 60% de avance.

Javiera Rivera

Hermana de Krishna Aguilera sorprende con emotivo tatuaje en su honor: “No imagino el resultado final”

La hermana de Krishna Aguilera, Cristal, volvió a generar impacto en redes al revelar el tatuaje con el que decidió homenajear a la joven, cuyo asesinato estremeció al país a fines de octubre.

Cristal fue una figura clave en la investigación desde el primer día. Fue ella quien acudió a la PDI durante la desaparición de Krishna.

También asegurando tener “información importante”, señalando no solo al principal imputado, Juan Beltrán, sino también a una red delictual que operaba en San Bernardo.

Sus antecedentes y mensajes marcaron el rumbo del caso, que terminó con el hallazgo del cuerpo el 26 de octubre en Calera de Tango.

ADN

Homenaje a Kirshna Aguilera

A semanas del crimen, Cristal compartió en Instagram la primera sesión del tatuaje realista del rostro de su hermana, que ocupa gran parte de su brazo.

“Si amé la primera sesión, no quiero ni imaginar cuando esté terminado”, escribió, acompañando la publicación con la canción Devuélvete de Carla Morrison. Según contó, el trabajo ya lleva un 60% de avance.

