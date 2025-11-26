;

Tratamientos de testosterona en alza: promesas, mitos y efectos secundarios que debes conocer

Los expertos advierten que cada vez más hombres están iniciando terapias sin un diagnóstico claro.

Javiera Rivera

El uso de terapias de reemplazo de testosterona (TRT) se ha disparado en los últimos años, impulsado por clínicas que prometen “optimizar” la energía, la concentración y la virilidad masculina.

Sin embargo, especialistas advierten que muchos hombres están iniciando estos tratamientos sin necesitarlo, exponiéndose a riesgos evitables, según un análisis publicado por The Conversation.

Cada vez más centros privados ofrecen aumentar el deseo sexual, mejorar la masa muscular y reducir la grasa abdominal mediante testosterona.

Pero los expertos insisten en que estos beneficios solo están probados en casos de hipogonadismo, una deficiencia hormonal diagnosticada médicamente.

El artículo también subraya el mito de la “optimización masculina”. Muchos hombres comienzan TRT pese a tener niveles normales, atraídos por promesas de más energía y mejor rendimiento físico.

Efectos secundarios

Pero elevar la testosterona por sobre lo normal no aumenta los beneficios. En cambio, puede generar efectos secundarios sin aportar mejoras reales.

Uno de los riesgos más serios es la infertilidad. La terapia inhibe la producción natural de testosterona y esperma, y con el tiempo puede provocar una disminución permanente si se usa durante más de tres a cinco años.

También existen estudios que asocian el tratamiento a un mayor riesgo de fibrilación auricular y coágulos sanguíneos.

Por lo anterior, especialistas insisten en que este medicamento requiere supervisión médica estricta, ya que puede alterar la salud si se usa de forma inapropiada.

