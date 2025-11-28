;

El fútbol americano provoca el cambio de fecha para el último duelo de local del Audax Italiano

La definición de esta disciplina en La Florida fue la que generó la modificación en su agenda.

Carlos Madariaga

El fútbol americano provoca el cambio de fecha para el último duelo de local del Audax Italiano

El fútbol americano provoca el cambio de fecha para el último duelo de local del Audax Italiano / Agencia Uno /Cedida

Al momento de dar a conocer la fecha 29 del Campeonato Nacional 2025, pues no solo el choque de la U de Chile ante Coquimbo Unido se vio afectado.

Esto, pues el duelo del Audax Italiano con Ñublense pasó del sábado 29 de noviembre al lunes 1 de diciembre.

¿La razón? Esto debido a que, ya desde abril, estaba agendado un evento en esta misma fecha en el Bicentenario de La Florida.

Revisa tambien:

ADN

Se trata de la final del fútbol americano de Chile, donde Felinos de La Florida y Blindados de El Bosque buscarán coronar al campeón nacional.

“Desde que recuperamos el Bicentenario en la pandemia, nos propusimos abrirlo para la comunidad, nuestros vecinos y para diversas actividades. Acá promovemos el fútbol femenino, ferias laborales y queremos impulsar deportes emergentes en nuestro país y que tanta atención genera en los televidentes que ven el fútbol americano. Acá les traemos la oportunidad de ver nuestra versión criolla”, explicó al respecto el alcalde de La Florida, Daniel Reyes.

“Se trata de un evento familiar, y que agradecemos al municipio, porque muchas veces es difícil abrir este tipo de espacios para el polideportivo, no siempre es fútbol, así la gente puede encantarse con otras disciplinas. La invitación está hecha para todos, verán un espectáculo dinámico y entretenido, en la línea de que padres y sus hijos disfruten del deporte en un estadio tan importante como el Bicentenario”, señaló Mónica Saldías, presidenta de la Federación de Fútbol Americano de Chile.

En la previa a la definición, se disputará la Copa de Bronce del fútbol americano, desde las 13:00 horas, con Húsares de Huechuraba enfrentando a Patriotas de Pudahuel.

Luego, a contar de las 16:30 horas, se desarrollará la final del Super Bowl chileno, que tendrá primero una ceremonia de apertura a cargo de Huracán Special Power, conjunto inclusivo de cheerleaders representante de Chile en Special Olympics y campeones mundiales 2024 en Orlando, Florida.

Las entradas para el evento, ya están disponibles, y se pueden adquirir en www.toliv.com con precios que van entre los $2.500 y $4.000.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad