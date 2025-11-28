El fútbol americano provoca el cambio de fecha para el último duelo de local del Audax Italiano / Agencia Uno /Cedida

Al momento de dar a conocer la fecha 29 del Campeonato Nacional 2025, pues no solo el choque de la U de Chile ante Coquimbo Unido se vio afectado.

Esto, pues el duelo del Audax Italiano con Ñublense pasó del sábado 29 de noviembre al lunes 1 de diciembre.

¿La razón? Esto debido a que, ya desde abril, estaba agendado un evento en esta misma fecha en el Bicentenario de La Florida.

Se trata de la final del fútbol americano de Chile, donde Felinos de La Florida y Blindados de El Bosque buscarán coronar al campeón nacional.

“Desde que recuperamos el Bicentenario en la pandemia, nos propusimos abrirlo para la comunidad, nuestros vecinos y para diversas actividades. Acá promovemos el fútbol femenino, ferias laborales y queremos impulsar deportes emergentes en nuestro país y que tanta atención genera en los televidentes que ven el fútbol americano. Acá les traemos la oportunidad de ver nuestra versión criolla”, explicó al respecto el alcalde de La Florida, Daniel Reyes.

“Se trata de un evento familiar, y que agradecemos al municipio, porque muchas veces es difícil abrir este tipo de espacios para el polideportivo, no siempre es fútbol, así la gente puede encantarse con otras disciplinas. La invitación está hecha para todos, verán un espectáculo dinámico y entretenido, en la línea de que padres y sus hijos disfruten del deporte en un estadio tan importante como el Bicentenario”, señaló Mónica Saldías, presidenta de la Federación de Fútbol Americano de Chile.

En la previa a la definición, se disputará la Copa de Bronce del fútbol americano, desde las 13:00 horas, con Húsares de Huechuraba enfrentando a Patriotas de Pudahuel.

Luego, a contar de las 16:30 horas, se desarrollará la final del Super Bowl chileno, que tendrá primero una ceremonia de apertura a cargo de Huracán Special Power, conjunto inclusivo de cheerleaders representante de Chile en Special Olympics y campeones mundiales 2024 en Orlando, Florida.

Las entradas para el evento, ya están disponibles, y se pueden adquirir en www.toliv.com con precios que van entre los $2.500 y $4.000.