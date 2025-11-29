Entre lágrimas y aplausos: Teletón recuerda a Héctor Noguera, Cruz-Coke y grandes figuras fallecidas

Durante la jornada de este sábado, la Teletón 2025 rindió un emotivo homenaje a los artistas, comunicadores y colaboradores que han dejado una huella imborrable en la fundación.

La ceremonia fue encabezada por Angélica Castro, quien invitó al público a recordar a quienes este año nos dejaron :

“Queremos hacer una pausa para recordar a compañeros, artistas, comunicadores y amigos que han sido parte fundamental de esta gran obra. Siempre estarán en nuestro corazón y en nuestra memoria”, señaló conmovida.

Un video recorrió los momentos más destacados de figuras como Willy Benítez, Miguel “Negro” Piñera, Tommy Rey, Teresita Reyes, Héctor Noguera y Eduardo Cruz-Coke, fotógrafo y realizador que colaboró activamente con la cruzada solidaria.

Castro se detuvo especialmente en Cruz-Coke, recordando su dedicación y profesionalismo:

“Eduardo no solo era un gran camarógrafo, era un gran realizador. Ponía su corazón en cada historia, y muchas de las emociones que hoy vivimos en Teletón se deben a su entrega y amor por su trabajo”.

El homenaje destacó además su rol como padre y colaborador constante, y cerró reforzando el sentido de comunidad y solidaridad de la Teletón:

“Gracias a cada uno de los artistas y comunicadores que han sido parte de Teletón. Siempre estarán vivos en nuestros corazones y en la historia de esta obra”.

El recuerdo emocionó al público y reafirmó que, más allá de los años, los lazos de solidaridad y afecto permanecen intactos en toda la familia de la cruzada solidaria.

