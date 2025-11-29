;

Teletón 2025: Estos son todos los artistas que estarán en el Estadio Nacional para el cierre en Ñuñoa

La última noche de la campaña reunirá a grandes figuras nacionales e internacionales.

La Teletón 2025 vivirá esta noche su gran final en el Estadio Nacional, donde miles de personas y millones de televidentes acompañarán la recta decisiva de la cruzada solidaria.

El show comenzará a las 22:00 horas, justo después de que finalice la transmisión desde el Teatro Teletón. La jornada completa será emitida por los canales nacionales (Canal 13, CHV, Mega, TVN, TV+, La Red).

Artistas confirmados para el Estadio Nacional en la Teletón 2025:

La noche en Ñuñoa contará con una nutrida parrilla de artistas nacionales e internacionales, entre cantantes, humoristas y números de magia:

  • Myriam Hernández
  • Pablo Alborán
  • Zúmbale Primo
  • Ana Torroja
  • Emilia Dides, Bray On y Nico Ruiz
  • Lucero
  • María José Quintanilla
  • Jean Paul Olhaberry (magia)
  • Stefan Kramer
  • Gino Mella
  • Francisca Valenzuela
  • Paulina Rubio
  • Noche de Brujas

Con este elenco, la Teletón espera cerrar una noche llena de energía, emoción y música, dando paso al momento más esperado: el anuncio del cómputo final que reunirá a todo Chile en torno a la solidaridad.

