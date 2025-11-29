Teletón 2025: Estos son todos los artistas que estarán en el Estadio Nacional para el cierre en Ñuñoa
La última noche de la campaña reunirá a grandes figuras nacionales e internacionales.
La Teletón 2025 vivirá esta noche su gran final en el Estadio Nacional, donde miles de personas y millones de televidentes acompañarán la recta decisiva de la cruzada solidaria.
El show comenzará a las 22:00 horas, justo después de que finalice la transmisión desde el Teatro Teletón. La jornada completa será emitida por los canales nacionales (Canal 13, CHV, Mega, TVN, TV+, La Red).
Artistas confirmados para el Estadio Nacional en la Teletón 2025:
La noche en Ñuñoa contará con una nutrida parrilla de artistas nacionales e internacionales, entre cantantes, humoristas y números de magia:
- Myriam Hernández
- Pablo Alborán
- Zúmbale Primo
- Ana Torroja
- Emilia Dides, Bray On y Nico Ruiz
- Lucero
- María José Quintanilla
- Jean Paul Olhaberry (magia)
- Stefan Kramer
- Gino Mella
- Francisca Valenzuela
- Paulina Rubio
- Noche de Brujas
Con este elenco, la Teletón espera cerrar una noche llena de energía, emoción y música, dando paso al momento más esperado: el anuncio del cómputo final que reunirá a todo Chile en torno a la solidaridad.
