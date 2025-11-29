Teletón 2025: Estos son todos los artistas que estarán en el Estadio Nacional para el cierre en Ñuñoa

La Teletón 2025 vivirá esta noche su gran final en el Estadio Nacional, donde miles de personas y millones de televidentes acompañarán la recta decisiva de la cruzada solidaria.

El show comenzará a las 22:00 horas, justo después de que finalice la transmisión desde el Teatro Teletón. La jornada completa será emitida por los canales nacionales (Canal 13, CHV, Mega, TVN, TV+, La Red).

Artistas confirmados para el Estadio Nacional en la Teletón 2025:

La noche en Ñuñoa contará con una nutrida parrilla de artistas nacionales e internacionales, entre cantantes, humoristas y números de magia:

Myriam Hernández

Pablo Alborán

Zúmbale Primo

Ana Torroja

Emilia Dides, Bray On y Nico Ruiz

Lucero

María José Quintanilla

Jean Paul Olhaberry (magia)

Stefan Kramer

Gino Mella

Francisca Valenzuela

Paulina Rubio

Noche de Brujas

Con este elenco, la Teletón espera cerrar una noche llena de energía, emoción y música, dando paso al momento más esperado: el anuncio del cómputo final que reunirá a todo Chile en torno a la solidaridad.