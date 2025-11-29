Qué pasó con Isidora Guzmán: la ex niña símbolo Teletón que hoy es líder juvenil en ONU Mujeres

Han pasado 12 años desde que Isidora Guzmán emocionó al país como niña símbolo de la Teletón 2011. Hoy, con 18 años, su vida tomó un rumbo completamente diferente.

La joven dejó atrás la televisión y se ha convertido en una destacada activista por la inclusión , estudiante de Derecho y líder juvenil en ONU Mujeres.

Su aparición en la Teletón quedó grabada en la memoria de los chilenos, especialmente tras interpretar “Ángel Para Un Final” en homenaje a Felipe Camiroaga, fallecido meses antes.

Su carisma y emotiva presentación no solo la acercaron al público, sino que también la llevaron a participar en la teleserie Eres mi tesoro, donde compartió pantalla con María José Bello.

Tras el fin de la producción en 2016, Isidora optó por alejarse de las cámaras y enfocarse en su desarrollo personal.

Del escenario a la inclusión

Diagnosticada con diplejía espástica, Isidora ha enfrentado dos cirugías importantes para mejorar su movilidad. Hoy se desplaza con un andador para distancias más largas y, en ocasiones, necesita apoyos adicionales.

Esa experiencia se transformó en una motivación para impulsar proyectos que faciliten la vida a otras personas con discapacidad.

El salto internacional llegó durante la pandemia, cuando participó en una consulta juvenil donde habló de la importancia de integrar la inclusión dentro de la perspectiva de género.

Sus palabras llamaron la atención de ONU Mujeres, que la invitó a colaborar y luego la incorporó como Joven Líder por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).