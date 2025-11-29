La Teletón 2025 dedicó uno de sus momentos más emotivos al maestro Valentín Trujillo, conocido y querido por generaciones como el “Tío Valentín”.

Durante la transmisión, se presentó una cápsula especial realizada por Anatel que repasó su trayectoria y destacó el enorme impacto que ha tenido en la música y la televisión chilena.

El video recordó que en 2003 se creó un reconocimiento para distinguir a las figuras más influyentes de la pantalla nacional.

Este año, ese honor fue para Trujillo, descrito en la cápsula como “un hombre normal, con una amante llamada música” y un profesor que enseñó a disfrutarla a varias generaciones.

Tras la pieza audiovisual, el presidente de Anatel, Pablo Vidal, subió al escenario para entregar el Premio Anatel 2025, valorando la trayectoria del pianista, cuya presencia ha acompañado al país por décadas.