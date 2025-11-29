;

El récord que Erick Pulgar podría alcanzar si se corona campeón de la Copa Libertadores: solo un chileno lo ha logrado

El volante nacional será titular en la final de este sábado entre Flamengo y Palmeiras.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

Este sábado, Flamengo y Palmeiras disputarán la gran final de la Copa Libertadores 2025 en el Estadio Monumental de Lima, Perú, en un duelo que tendrá a un chileno como gran protagonista: Erick Pulgar.

El volante nacional no solo será titular en la gran final, sino que además puede volver a gritar campeón en el torneo más importante del continente, luego de haberse consagrado en la edición 2022 junto a Arturo Vidal.

Pero eso no es todo, ya que Pulgar podría lograr un importante hito para el fútbol chileno. Es que en caso de levantar el título con el “Mengao”, el formado en Deportes Antofagasta se convertiría en el segundo futbolista nacional en ganar dos veces la Libertadores.

Por ahora, el único chileno que ha conseguido aquella hazaña es Benjamín Kuscevic, quien levantó el trofeo en las ediciones 2020 y 2021, aunque sin mucha participación.

Cabe recordar que la final entre Flamengo y Palmeiras se disputará este sábado 29 de noviembre a partir de las 18:00 horas de Chile. El partido se podrá ver en vivo por las pantallas de ESPN y la plataforma de streaming Disney+.

