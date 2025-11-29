;

VIDEO. Desde las alturas y entre rocas: así vieron la final de la Copa Libertadores algunos hinchas en Perú

Un grupo de fanáticos, en su mayoría niños, se reunieron en lo más alto de un cerro y desde ahí miraron el triunfo de Flamengo sobre Palmeiras.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

La cuenta oficial de la Copa Libertadores publicó increíbles imágenes de un grupo de fanáticos, en su mayoría niños, que vieron la final entre Flamengo y Palmeiras desde lo alto de un cerro.

El partido se jugó en el Estadio Monumental de Lima, Perú, donde cerca de 80 mil personas presenciaron el triunfo de Flamengo.

Sin embargo, algunos hinchas miraron el encuentro desde las montañas y entre rocas, con una vista asombrosa de la cancha.

Aquellos fanáticos alcanzaron a ser captados por las cámaras de la transmisión oficial y también por un dron. “Nadie se quiere perder la final de la CONMEBOL Libertadores”, señaló la cuenta oficial del torneo.

