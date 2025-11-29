La cuenta oficial de la Copa Libertadores publicó increíbles imágenes de un grupo de fanáticos, en su mayoría niños, que vieron la final entre Flamengo y Palmeiras desde lo alto de un cerro.

El partido se jugó en el Estadio Monumental de Lima, Perú, donde cerca de 80 mil personas presenciaron el triunfo de Flamengo.

Sin embargo, algunos hinchas miraron el encuentro desde las montañas y entre rocas, con una vista asombrosa de la cancha.

Aquellos fanáticos alcanzaron a ser captados por las cámaras de la transmisión oficial y también por un dron. “Nadie se quiere perder la final de la CONMEBOL Libertadores”, señaló la cuenta oficial del torneo.

Revisa las imágenes