AUDIO. “Cuando remamos hacia el mismo lado, logramos grandes cosas”: Ministro Elizalde tras inicio de la Teletón 2025

En conversación con ADN Radio, el ministro resaltó el impacto de la obra solidaria a lo largo de los años.

Javiera Rivera

Camila González

Ministro Elizalde conversó con Radio ADN en la Teletón 2025

En una entrevista realizada por ADN Radio, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, valoró la apertura de la Teletón 2025 y subrayó el rol que cumple la jornada en la identidad del país.

“Estuvo muy bonita y lo más importante es aportar. Chile se une en torno a una obra que representa la esencia de cómo somos: la solidaridad”, señaló.

El secretario de Estado también se refirió a la emoción mostrada por el Presidente Gabriel Boric durante su participación en el inicio del programa.

El Presidente siempre se emociona en la Teletón, sobre todo por el contacto con las niñas y niños. Es una experiencia única que lo ha conmovido y por eso está tan comprometido con esta obra”, comentó.

Consultado por la presencia de los candidatos en el evento, Elizalde indicó que alcanzó a saludarlos brevemente, aunque no pudo conversar con ellos.

“Cuando todos remamos hacia el mismo lado, se logran grandes resultados”

De todas formas, enfatizó en el mensaje transversal que deja esta cruzada solidaria: “A veces se nos olvida la importancia de la unidad, y cuando todos remamos hacia el mismo lado, se logran grandes resultados”.

Finalmente, el ministro se retiró agradeciendo el trabajo de los equipos y reforzando el llamado a colaborar en una nueva edición de la campaña solidaria.

