La Teletón 2025 comenzó con un emotivo mensaje de Don Francisco, quien abrió oficialmente con un llamado directo a los candidatos para instaurar un reconocimiento nacional permanente a la cruzada solidaria.

“No me gusta pedir cosas, pero esta vez yo quisiera pedir algo”, inició el animador, antes de plantear su propuesta al Gobierno, al Congreso y a las futuras autoridades del país.

Su solicitud: declarar el primer sábado de diciembre como el Día del Apoyo Nacional a la Teletón y el domingo siguiente como el Día de la Familia.

El fundador del evento explicó que esta iniciativa busca garantizar la continuidad del proyecto y transformar ese fin de semana en “un fin de semana nacional de acción de gracias”.

Asimismo, Don Francisco destacó la labor de las familias, los voluntarios y las nuevas generaciones que han mantenido vivo el espíritu de la Teletón durante 47 años.

Posteriormente, en el cierre de su mensaje, llamó nuevamente a la unión del país para estas 27 horas de solidaridad:

“Quiero pedirles que volvamos a unirnos para ser otra vez un solo corazón. Cuando tu corazón late, Chile entero late. Somos un país que nunca se rinde”.

Con estas palabras, dio comienzo oficial a una nueva edición de la Teletón, marcada por su emotivo regreso y por un llamado a institucionalizar el apoyo nacional a la obra.