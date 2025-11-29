José Antonio Kast destaca el rol unificador de la Teletón 2025 y llama a confiar en “el corazón chileno”

En un punto de prensa durante la jornada inaugural de la Teletón 2025, José Antonio Kast valoró el trabajo de la fundación y dedicó palabras especiales a Don Francisco.

En las declaraciones, registradas por ADN Radio, el candidato presidencial republicano calificó la campaña benéfica como “un gran, gran valor” para Chile.

El excandidato presidencial aseguró que el esfuerzo detrás de la campaña es “impresionante” y que solo tiene “agradecimientos por el trabajo que realizan”.

Consultado por el llamado a cooperar, Kast afirmó que confía plenamente en el espíritu solidario de la ciudadanía. “El corazón del chileno es generoso, más allá de las dificultades”.

En un contexto político polarizado, el candidato de oposición subrayó que la Teletón sigue siendo un espacio que convoca transversalmente.

“Siempre lo que conmueve a las personas y nos atrae a unirnos es importante. No hay ningún acto o evento que nos haya unido más que la Teletón”, cerró.