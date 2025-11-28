;

Teletón 2025: estos son los humoristas confirmados y el horario en el que se presentarán durante la transmisión

Una vez más, Stefan Kramer es uno de los rostros principales encargados de hacer reír en el Estadio Nacional.

José Campillay

Ya estamos a solo horas de que comience de forma oficial Teletón 2025, una nueva edición que nos ofrecerá una extensa y variada programación artística, destacando en especial los números de humor que siempre generan mucha expectativa.

Los comediantes, en cualquiera de sus formatos, forman parte central de esta cruzada solidaria que se celebrará desde la noche de este viernes 28 y hasta pasada la medianoche del sábado 29 de noviembre.

El Teatro Teletón y el Estadio Nacional serán los escenarios principales, donde se repartirán más de 27 horas intensas de música y diversión para apoyar a los niños en rehabilitación.

Obertura

En el bloque 1, en el Teatro Teletón, desde las 22:00 horas hasta las 02:00 de la madrugada, habrá un show de humor sorpresa que mantiene la expectativa por revelar el artista encargado de esta apertura.

Trasnoche

Posteriormente, en el bloque 2, entre las 02:00 y las 08:00, se presentará el icónico sketch de ‘La Oficina’ del histórico programa Jappening con Ja.

En este homenaje especial participarán: Sammis Reyes, Patricio Torres, Luis Slimming, Martín Carcamo, María Luisa Godoy, Benjamín ‘Pollo’ Castillo, Fernando Alarcón, Rodrigo Muñoz, Marilu Cuevas, Gisella Gallardo y Eduardo Fuentes.

Además, esta franja incluye la puesta en escena de ‘Detrás del Muro’, uno de los programas más icónicos de la televisión en los últimos años respecto al humor.

Mañana familiar

Durante el bloque 3, desde las 08:00 hasta las 13:30 horas, se presentará el payaso Plim Plim, que promete entretener a públicos de todas las edades.

Cierre Teatro

Para el bloque 5, entre 17:00 y las 21:00 horas, se llevará a cabo el show de ‘La Cuatro’, un clásico personaje que regresa a la pantalla para hacer de las suyas.

Estadio Nacional

El cierre y término de la Teletón 2025 en el Estadio Nacional, siendo el sexto y último bloque de la cruzada solidaria, será a partir desde las 22:00 horas sin hora fija de término, pero con fin pasado las 00:00 horas.

Como ya es costumbre, junto a una nutrida parrilla de artistas musicales, el humor estará a cargo una vez más de Stefan Kramer, uno de los comediantes más destacados de Chile.

