¿Habrá Vedetón en la Teletón 2025? Esto pasará en el ansiado bloque del trasnoche

La Teletón 2025 comienza este viernes 28 de noviembre a las 22:00 horas y, como cada año, el bloque trasnoche genera gran expectativa. Una de las preguntas más recurrentes es si volverá la tradicional Vedetón, segmento que marcó época en la campaña solidaria.

La respuesta es clara: este año no habrá Vedetón. El recordado espacio, que tuvo su última edición en 2017 con Lisandra Silva como ganadora, fue eliminado en 2018 para adaptarse a los cambios sociales y al contexto del movimiento feminista en Chile.

Durante su historia, la Vedetón dejó presentaciones icónicas de figuras como Sandra Bustamante, Katty Kowaleczko, Lola Melnyck, Antonella Ríos y Faloon Larraguibel.

Aunque la Vedetón no regresa, el trasnoche promete diversión con una programación cargada de música y humor. El bloque iniciará con una obertura musical que reunirá a Skar Labra, Gala Caldirola, Faloon Larraguibel, Raimundo Cerda, Disley Ramos, Ignacia Michelson, Esteban Paredes, Roon Antonio y Cata Days.

Luego se presentará una versión moderna del clásico sketch “La oficina” del Jappening con Ja, con Sammis Reyes, Patricio Torres, Luis Slimming, Martín Cárcamo, María Luisa Godoy, Benjamín “Pollo” Castillo, Fernando Alarcón, Rodrigo Muñoz, Marilú Cuevas, Gisella Gallardo y Eduardo Fuentes.

La noche continuará con la batalla de famosos imitando a grandes artistas: Julián Elfenbein como Freddy Mercury, Pamela Leiva como Anitta, Mónica Godoy como Raffaella Carrà y Willy Sabor con Footloose.

Después vendrá el humor de El Muro, seguido por un show urbano con Pablito Pesadilla, Loyaltty, Julianno Sossa, Toly Fu, King Savagge y Lucky Brown.

El cierre incluirá un musical de influencers, un show de históricos del Sound y la Cumbre de meteorólogos con Michelle Adams, Allison Göhler, Jaime Leyton y Yael Szewkis.