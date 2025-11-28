;

¿Habrá Vedetón en la Teletón 2025? Esto pasará en el ansiado bloque del trasnoche

Cada vez falta menos para las 27 horas de amor.

Alejandro Basulto

Teletón

Teletón

La Teletón 2025 comienza este viernes 28 de noviembre a las 22:00 horas y, como cada año, el bloque trasnoche genera gran expectativa. Una de las preguntas más recurrentes es si volverá la tradicional Vedetón, segmento que marcó época en la campaña solidaria.

La respuesta es clara: este año no habrá Vedetón. El recordado espacio, que tuvo su última edición en 2017 con Lisandra Silva como ganadora, fue eliminado en 2018 para adaptarse a los cambios sociales y al contexto del movimiento feminista en Chile.

Durante su historia, la Vedetón dejó presentaciones icónicas de figuras como Sandra Bustamante, Katty Kowaleczko, Lola Melnyck, Antonella Ríos y Faloon Larraguibel.

Revisa también:

ADN

Aunque la Vedetón no regresa, el trasnoche promete diversión con una programación cargada de música y humor. El bloque iniciará con una obertura musical que reunirá a Skar Labra, Gala Caldirola, Faloon Larraguibel, Raimundo Cerda, Disley Ramos, Ignacia Michelson, Esteban Paredes, Roon Antonio y Cata Days.

Luego se presentará una versión moderna del clásico sketch “La oficina” del Jappening con Ja, con Sammis Reyes, Patricio Torres, Luis Slimming, Martín Cárcamo, María Luisa Godoy, Benjamín “Pollo” Castillo, Fernando Alarcón, Rodrigo Muñoz, Marilú Cuevas, Gisella Gallardo y Eduardo Fuentes.

La noche continuará con la batalla de famosos imitando a grandes artistas: Julián Elfenbein como Freddy Mercury, Pamela Leiva como Anitta, Mónica Godoy como Raffaella Carrà y Willy Sabor con Footloose.

Después vendrá el humor de El Muro, seguido por un show urbano con Pablito Pesadilla, Loyaltty, Julianno Sossa, Toly Fu, King Savagge y Lucky Brown.

El cierre incluirá un musical de influencers, un show de históricos del Sound y la Cumbre de meteorólogos con Michelle Adams, Allison Göhler, Jaime Leyton y Yael Szewkis.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad