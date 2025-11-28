“Mauricio Israel me dijo que venía”: bromas doble sentido y menciones a polémicas se toman la Matinatón 2025

Este viernes, desde las 12:00 horas, se realizó la Matinatón 2025, la tradicional previa de la Teletón, donde los rostros de los principales matinales y canales compartieron desayuno con Don Francisco en el set de TVN.

La jornada estuvo marcada por bromas, comentarios de doble sentido y menciones a controversias, en medio de la preparación para las 27 horas de transmisión que comenzarán a las 22:00 con la obertura.

En la antesala, José Antonio Neme y Karen Doggenweiler llegaron con dos tortas y lanzaron sus primeras bromas.

“Me quedaron debiendo unas lucas acá (...) No importa, da lo mismo”, dijo el conductor de Mega, mientras que la animadora del Festival de Viña del Mar agregó: “A mí no me funciona la tarjeta para entrar”, aludiendo a su paso por TVN, que tuvo como sus representantes a Daniel Fuenzalida y Eduardo Fuentes, debido a la ausencia de Monserrat Álvarez.

Poco después apareció José Miguel Viñuela, quien imitó brevemente al rostro de Mega. Más tarde, Neme sorprendió a Carla Jara, que despachaba en vivo: “Que bueno que te libraste de ese hombre. No, te lo digo honestamente, me parece que ahora estás bien, radiante”, en referencia a Francisco Kaminski.

El conductor de Tal Cual, por su parte, comentó: “He venido solo (...) Dónde está la Ivette, la Julia tampoco (...) Pero vinimos, aquí hay espíritu Teletón”.

Más adelante, durante el catering, Carla bromeó: “Todo gratis, paga Daniel ‘Huevo’ Fuenzalida”, a lo que Neme corrigió: “Pagan los contribuyentes”. Luego, Viñuela tocó al conductor de Mucho Gusto y dijo: “Si tú quieres realmente quedar así, tocar esto y sentir que estás tocando una muralla, tienes que comer esto”, ante lo que Neme respondió: “Soy impenetrable. ¡No! Mentira”, entre risas.

La dinámica continuó con la llegada de Julio César Rodríguez y Andrea Arístegui con panes y mermeladas, momento en que Eduardo Fuentes comentó la economía de CHV y JC replicó: “Un poquito mejor que ustedes, así que nos podemos dar estos gustos”. Más tarde, José Luis Repenning y Priscilla Vargas arribaron con una sandía.

Una Matinatón 2025 que no estuvo exenta de bromas y mención a polémicas

Ya iniciada la Matinatón, en la mesa, JC Rodríguez preguntó: “¿Por qué Viñuela vino solo?”, y Viñuela respondió: “La verdad es que mira, yo también me hice la misma pregunta”, ante lo que el rostro de CHV respondió: “De TV+, pensé que ibas a venir con Mauricio Israel”, para que finalmente el ex Mekano replicara: “Lo que pasa que Mauricio me dijo que, es más, venía, pero quería hablar contigo afuera del canal, no para las cámaras”, recordando su polémico encuentro en Primer Plano.

En un momento, Neme también mencionó a Alberto Mayol, lo que llevó a Don Francisco a reflexionar: “No hay que jugarse mucho a nada, al medio nomás. El país está polarizado”.

Antes del cierre, Don Francisco explicó por qué cedió su puesto a Julio César Rodríguez en la cabecera, haciendo un juego de palabras con el tamaño su cabeza, y Neme remató: “Imagínese, no tenemos gran angular”. La jornada concluyó con la entrevista a Alan García y el show de Zúmbale Primo, donde todos bailaron antes de despedirse.