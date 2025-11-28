Reportan nuevas aglomeraciones en paraderos por cierre de 9 estaciones de la Línea 4 del Metro

Producto de una nueva interrupción en el Metro de Santiago, 9 estaciones de Línea 4 fueron cerradas por una persona en la vía.

Se trata de las estaciones Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Simón Bolívar, Plaza Egaña (combinación L3 incluida), Los Orientales, Grecia, Los Presidentes y Quilín.

Por lo mismo, se desplegaron buses de apoyo en el tramo afectado para que las personas afectadas puedan movilizarse.

No obstante, debido a esta situación, nuevamente se reportan aglomeraciones en paraderos de buses.

Cabe recordar que una situación similar se registró durante la mañana de este viernes, lo que afectó a 4 estaciones de Línea 1.