Activan buses de apoyo ante problemas en la Línea 4 del Metro de Santiago: así funciona el servicio hoy

Un poco antes de las 14:00 horas, el Metro en Santiago informó la suspensión del servicio en 9 estaciones de la Línea 4.

Según detalló la empresa, esta afectación a la red se dio por una persona en la vía, por lo que el único tramo que está disponible es entre Las Torres y Plaza de Puente Alto.

En tanto, las estaciones que no están funcionando son Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Simón Bolívar, Plaza Egaña, Los Orientales, Grecia, Los Presidentes y Quilín.

Buses de apoyo por cierre de estaciones de Línea 4

Producto de esta contingencia, Red Movilidad anunció que habrá buses de apoyo en las calles de Santiago.

Los servicios que prestarán apoyo en el tramo afectado son:

412

418

429

712

D02

225

216

219e