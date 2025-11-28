Activan buses de apoyo ante problemas en la Línea 4 del Metro de Santiago: así funciona el servicio hoy
Desde Red Movilidad entregaron más detalles sobre este despliegue de apoyo.
Un poco antes de las 14:00 horas, el Metro en Santiago informó la suspensión del servicio en 9 estaciones de la Línea 4.
Según detalló la empresa, esta afectación a la red se dio por una persona en la vía, por lo que el único tramo que está disponible es entre Las Torres y Plaza de Puente Alto.
En tanto, las estaciones que no están funcionando son Tobalaba, Cristóbal Colón, Francisco Bilbao, Simón Bolívar, Plaza Egaña, Los Orientales, Grecia, Los Presidentes y Quilín.
Buses de apoyo por cierre de estaciones de Línea 4
Producto de esta contingencia, Red Movilidad anunció que habrá buses de apoyo en las calles de Santiago.
Los servicios que prestarán apoyo en el tramo afectado son:
- 412
- 418
- 429
- 712
- D02
- 225
- 216
- 219e
