;

Metro de Santiago suspende servicio en 9 estaciones de Línea 4: es la segunda afectación del día

El servicio se encuentra interrumpido por una persona en la vía. Más temprano se repitió el escenario, aunque en Línea 1.

Juan Castillo

Agencia Uno - Referencial

Agencia Uno - Referencial

Durante la tarde de este viernes, el Metro de Santiago informó nuevamente la suspensión del servicio, esta vez en la Línea 4.

Al igual que en la mañana en Línea 1, el servicio fue suspendido en 9 estaciones por una persona en la vía.

Revisa también:

ADN

Desde la empresa detallaron que la L4 solo está disponible entre las estaciones Las Torres y Plaza de Puente Alto.

De esta manera, las estaciones que NO están funcionando son:

  • Tobalaba
  • Cristóbal Colón
  • Francisco Bilbao
  • Simón Bolívar
  • Plaza Egaña (combinación L3 incluida)
  • Los Orientales
  • Grecia
  • Los Presidentes
  • Quilín

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad