Metro de Santiago suspende servicio en 9 estaciones de Línea 4: es la segunda afectación del día
El servicio se encuentra interrumpido por una persona en la vía. Más temprano se repitió el escenario, aunque en Línea 1.
Durante la tarde de este viernes, el Metro de Santiago informó nuevamente la suspensión del servicio, esta vez en la Línea 4.
Al igual que en la mañana en Línea 1, el servicio fue suspendido en 9 estaciones por una persona en la vía.
Desde la empresa detallaron que la L4 solo está disponible entre las estaciones Las Torres y Plaza de Puente Alto.
De esta manera, las estaciones que NO están funcionando son:
- Tobalaba
- Cristóbal Colón
- Francisco Bilbao
- Simón Bolívar
- Plaza Egaña (combinación L3 incluida)
- Los Orientales
- Grecia
- Los Presidentes
- Quilín
