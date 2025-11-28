;

VIDEO. Eduardo Artés reaparece tras su derrota electoral y se desmarca: “¿Votar por la Jara? Nosotros no vamos a amarillear”

El excandidato presidencial volvió a actividades públicas, criticó el rumbo político actual y reafirmó que no dará respaldos sin cambios programáticos.

Martín Neut

Eduardo Artés

Eduardo Artés / Hans Scott

A casi dos semanas de las elecciones del 16 de noviembre, el excandidato presidencial Eduardo Artés volvió a la escena pública luego de haber obtenido 53.110 votos, equivalentes al 0,66%, resultado que lo dejó en el último lugar de la contienda.

Durante la jornada electoral, Artés había condicionado un eventual respaldo a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, señalando que solo la apoyaría si modificaba su programa: “Tiene que cambiar su programa”, dijo entonces, agregando que “si no acepta puntos programáticos nuestros (…) no queremos más del neoliberalismo”.

En su reaparición, ocurrida en una actividad pública, Artés profundizó en su postura y advirtió que el escenario político trasciende las fronteras nacionales. “Estas elecciones no solo está en juego la suerte de Chile, está la suerte de todo el continente”, afirmó, acusando que “el imperialismo viene por todas nuestras riquezas”.

Ante quienes le preguntan qué hará su sector de cara a una eventual segunda vuelta, el ex abanderado fue categórico: “¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Votar por la Jara? Nosotros no vamos a amarillear, compañeros”, sentenció.

Contenido patrocinado

Esta es la actriz mejor pagada de &#039;Stranger Things&#039; en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Esta es la actriz mejor pagada de 'Stranger Things' en la temporada final (y no es Millie Bobby Brown)

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

Confirman fatal accidente: Querida periodista muere tras caer al vacío desde 25 metros de altura

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

El concurso que premia tu sintonía con regalos imperdibles esta Navidad: “La Magia de Escuchar Radio Corazón”

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: &#039;Estarás siempre en mi corazón&#039;

La triste pérdida que enluta a Priscilla Vargas: 'Estarás siempre en mi corazón'

&#039;Optimista hasta el último día&#039;: Delicada muerte enluta a rostro de matinal &#039;Tu Día&#039;

'Optimista hasta el último día': Delicada muerte enluta a rostro de matinal 'Tu Día'

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

Así se creó el vestuario y maquillaje de Stranger Things: con guiños al cine y la cultura pop — Somoslapercha

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

David Gilmour sentencia un debate histórico y elige los 5 mejores guitarristas de la historia: ni Jimmy Page ni George Harrison

Tras el estreno de &#039;Stranger Things 5&#039;: Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

Tras el estreno de 'Stranger Things 5': Esta es la popular canción ochentera que regresó a lo más escuchado de Spotify

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

CONCURSO: Gana entradas para Loserville con Limp Bizkit, Bullet For My Valentine, 311 y más

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

¡Gana un auto nuevo y 5 millones! Asegura tu ticket por solo $1.000: RadioActiva y Curifor te cambian la vida

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad