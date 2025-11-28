A casi dos semanas de las elecciones del 16 de noviembre, el excandidato presidencial Eduardo Artés volvió a la escena pública luego de haber obtenido 53.110 votos, equivalentes al 0,66%, resultado que lo dejó en el último lugar de la contienda.

Durante la jornada electoral, Artés había condicionado un eventual respaldo a la abanderada oficialista, Jeannette Jara, señalando que solo la apoyaría si modificaba su programa: “Tiene que cambiar su programa”, dijo entonces, agregando que “si no acepta puntos programáticos nuestros (…) no queremos más del neoliberalismo”.

En su reaparición, ocurrida en una actividad pública, Artés profundizó en su postura y advirtió que el escenario político trasciende las fronteras nacionales. “Estas elecciones no solo está en juego la suerte de Chile, está la suerte de todo el continente”, afirmó, acusando que “el imperialismo viene por todas nuestras riquezas”.

Ante quienes le preguntan qué hará su sector de cara a una eventual segunda vuelta, el ex abanderado fue categórico: “¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Votar por la Jara? Nosotros no vamos a amarillear, compañeros”, sentenció.