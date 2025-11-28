Hijos del creador del pato de BancoEstado demandan a la estatal por derechos de autor: exigen millonaria indemnización / Hans Scott

Los hijos de Santiago Nattino Allende, artista plástico fallecido hace más de cuatro décadas, presentaron una demanda contra BancoEstado por la presunta infracción a la Ley de Propiedad Intelectual, acusando a la entidad de utilizar sin autorización el diseño original del emblemático pato asociado históricamente a sus campañas.

Según consigna La Tercera, la acción fue declarada admisible por el 21° Juzgado Civil de Santiago. Los herederos están solicitando más de $3 mil millones como indemnización.

Cómo explica la familia, Nattino creó la figura tras ganar en 1954 un concurso público en dos categorías —“El Ahorro” y “El Bono Reajustable”— bajo los seudónimos “Rayonhill” y “54”.

En la demanda señalan que el artista obtuvo el primer lugar “por sobre grandes cartelistas de la época”, y adjuntaron registros de prensa de la época que certifican su participación y triunfo.

Ilustración de Santiago Nattino Allende / Foto Nattino.cl Ampliar

También afirman que el banco ha reconocido en distintas instancias la autoría de Nattino, pero “en otras oportunidades desconoce abiertamente la autoría atribuyéndola a profesionales del mismo Banco y de la agencia BBDO”.

Respuesta de BancoEstado

BancoEstado negó haber vulnerado derechos de autor. En sus descargos aseguró que “el afiche no se utilizó posteriormente como imagen corporativa del Banco”, enfatizando que fue solo uno de los diseños premiados en concursos de la década del 50.

Pato del Banco Estado / Francisco Castillo Ampliar

La entidad también cuestionó la denominación histórica utilizada por los demandantes: “No es efectivo (…) que el título de la obra haya sido ‘Pato BancoEstado’”.

El banco sostuvo además que “mi representado es titular de los derechos de autor sobre el personaje del pato que utiliza en sus campañas publicitarias”, argumentando que la figura actual no corresponde al diseño original del concurso de 1954.

La disputa ahora avanza en tribunales, donde deberá definirse si la imagen corporativa usada por BancoEstado deriva de la obra creada por Nattino o si constituye un personaje distinto desarrollado posteriormente por el propio banco.