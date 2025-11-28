;

Pastor Rocha y su regreso al Gran Arena Monticello: “Vamos a dar un beso de 4 mil personas”

El artista, quien debutó en el recinto en abril pasado, expresó su emoción por volver a uno de los escenarios más importantes del país.

Nelson Quiroz

En una entrevista con ADN.cl, el comediante y pastor “Pastor Rocha”, compartió detalles de su próximo show programado para el 28 de noviembre en el Gran Arena Monticello.

El artista, quien debutó en el recinto en abril pasado, expresó su emoción por volver a uno de los escenarios más importantes del país, destacando la “presión bonita” que siente al ver a miles de personas reunir sus “pesitos” para disfrutar de un show de comedia.

“Todos los escenarios son importantes, ya sea un bar o un teatro. Monticello es un gran desafío por la convocatoria, pero me siento agradecido de poder hacer reír a la gente en medio de un contexto social denso”, afirmó Rocha, quien además resaltó la responsabilidad que implica el humor en tiempos de tensión política y económica.

El comediante, que ha mantenido una racha de sold-out en teatros y eventos, reveló que aún no ha participado en festivales como Viña del Mar u Olmué, pero que su carrera está tomando un camino distinto, “abriendo paso de una forma diferente en la comedia”.

Respecto al show en Monticello, Pastor Rocha invitó a la audiencia de ADN a no perderse la función: “Vamos a estar en el Gran Arena Monticello a las 21 horas. ¿Cómo te lo vas a perder? Te voy a meter la bendición de tu pastor… Vamos a pasarlo bacán, hijo, vaya a comprar la entrada, queda en la última”. Y adelantó un momento icónico: “Nos vamos a terminar dando un beso de 4 mil personas”.

Con entradas en su etapa final, el evento promete ser una noche de risas, reflexión y un inolvidable gesto de comunidad.

