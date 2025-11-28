Teletón 2025: ¿A qué hora empieza hoy la obertura y quiénes se presentan en cada bloque de la programación? / Sebastian Beltran Gaete

Este viernes 28 y sábado 29 de noviembre se realizará la Teletón 2025. Como es tradición, el evento en vivo se extenderá por 27 horas con una transmisión por los canales de televisión y por plataformas digitales.

En total, la cruzada solidaria contempla seis bloques. Los primeros cinco se desarrollarán en el Teatro Teletón, mientras que el cierre regresará al Estadio Nacional de Ñuñoa, retomando así el tradicional coliseo después de tres años de ausencia.

Todo parte hoy a las 22:00 horas con la Obertura. “Mezclará el misterio, humor y guiños a la cultura pop”, detalló la fundación en la previa al encuentro.

“El programa iniciará con Alan García, embajador de la campaña 2025 junto a embajadores de años anteriores en un número musical con los cantantes nacionales Denisse Malebrán, Francisco Sazo, Roberto Márquez, Héctor ‘Kanela’ Muñoz, Polimá WestCoast, Alanys Lagos, Consuelo Schuster y Nicole”, se informó.

Programación Teletón 2025: Bloques, horarios y artistas

BLOQUE 1: OBERTURA (22.00 – 02.00 horas)

Show de obertura

Cristian Castro

Emmanuel, Yuri, Lucero y Mijares (Show “Entre amigos”).

Show de humor sorpresa

Katteyes

Pulso regional para monitorear las 16 regiones del país

25 Reportajes repartidos a lo largo del programa

BLOQUE 2 – TRASNOCHE (02.00 – 08.00 horas)

Obertura musical con Skar Labra, Gala Caldirola, Faloon Larraguibel, Raimundo Cerda, Disley Ramos, Ignacia Michelson, Esteban Paredes, Roon Antonio y Cata Days.

Sketch de “La oficina” del Jappening con Ja con la participación de Sammis Reyes, Patricio Torres, Luis Slimming, Martín Cárcamo, María Luisa Godoy, Benjamín “Pollo” Castillo, Fernando Alarcón, Rodrigo Muñoz, Marilú Cuevas, Gisella Gallardo y Eduardo Fuentes.

con la participación de Sammis Reyes, Patricio Torres, Luis Slimming, Martín Cárcamo, María Luisa Godoy, Benjamín “Pollo” Castillo, Fernando Alarcón, Rodrigo Muñoz, Marilú Cuevas, Gisella Gallardo y Eduardo Fuentes. La batalla de los famosos tributando a grandes artistas con la presencia de Julián Elfenbein/Freddy Mercury, Pamela Leiva/Anitta, Mónica Godoy/Raffaella Carrà y Willy Sabor/Footloose.

“El Muro”.

Presentación del género urbano con Pablito Pesadilla, Loyaltty, Julianno Sosa, Toly Fu, King Savagge y Lucky Brown

Históricos del Sound.

Musical de influencers con Tati Fernández, Skarcita, ICata, entre otros.

Cumbre de meteorólogos con: Michelle Adams, Allison Göhler, Jaime Leyton y Yael Szewkis.

BLOQUE 3 – MAÑANA FAMILIAR (08.00 – 13:30 horas)

Carpool camino al desayuno junto a Héctor “Kanela” Muñoz y Mario Kreutzberger

Tradicional desayuno con Mario Kreutzberger y Juan Pablo Queraltó

Presentación de El Payaso Plim Plim

La boyband chilena Q_ARE

Desde México Lara Campos

Actividades como la tradicional corrida del Banco de Chile y una nueva edición de la Mascotatón.

NOTICIAS TELETÓN (13.30 – 14.00 horas)

13:30 horas del sábado se emitirá el Noticiero Teletón de este año desde TVN

Sebastian Beltran Gaete Ampliar

BLOQUE 4 – TARDE TELETÓN (14.00 – 17.00 horas)

Obertura “27 horas de amor” con madres cuidadoras y la participación de la actriz Carmen Disa.

Competencia en Karting desde Sierra Gorda con Eliseo Salazar y con la participación de Carla Jara, Cristián Riquelme, Francisco Puelles, Consuelo Schuster, Trinidad Cerda, Disley Ramos y Sebastián Ugarte.

Musical de actores con Carmen Gloria Bresky, Claudio Olate, Fran Walker, Rey Alcalde, Claudio Castellón, entre otros.

BLOQUE 5 – CIERRE TEATRO (17.00 – 21.00 horas)

Presentación de Zúmbale Primo y Don Francisco.

Crossover generacional: Hermanos Zabaleta – Daniela Castillo y Carola Soto, José Alfredo Fuentes – Leo Rey y Gloria Benavides

Amaya Forch.

El regreso del personaje “La cuatro”.

Darkiel

BLOQUE 6 – CIERRE TELETÓN EN EL ESTADIO NACIONAL, ÑUÑOA